به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی عضو شورای موقت اصل ۱۱۱ قانون اساسی در پیامی گفت: هر کشوری بخواهد مصون بماند باید راه‌های سوء استفاده دشمن را از خاک آنان ببندد. متن پیام آیت الله علیرضا اعرافی عضو شورای موقت اصل ۱۱۱ قانون اساسی و مدیر حوزه‌های علمیه به این شرح است:

انا من المجرمین منتقمون

ایران و منطقه در موقعیت تاریخی و لحظه سرنوشت سازی قرار دارند، دو راه پیش روست، تسلیم وذلت یا مقاومت وعزت.

امام راحل و امام شهید، راه عزت و پیشرفت و مقاومت را به ما آموختند و ملت ما هم در طول تاریخ و به ویژه در عصر انقلاب اسلامی بارها با مقاومت خود برگ‌های زرین عزت وعظمت آفریدند وتسلیم وذلت را نپذیرفته‌اند. در این روزهای سرنوشت ساز، ملت بزرگ و شجاع ایران درحال تولید قدرت بزرگی هستند و این اقتدار در چند آینه درخشیده است:

یکم: حضور میدانی و خیابانی مردم عزیز درصحنه، این حضور منبع اصلی قدرت است وجای قدردانی وتحسین دارد و انتظار می رود این حضور حماسی و بی نظیر در عزای رهبر شهیدمان وپشتیبانی از نیروهای مسلح همچنان ادامه یابد و نهضت الهی مردم و جوانان عزیز و زنان و مردان شریف ما با وحدت در انسجام و روح انقلابی وجهادی این عظمت و عزت را صیانت خواهند کرد.

دوم: راز دوم قدرت راهبردی ایران در برنامه طراحی جنگی و شجاعت و فداکاری بی نظیر نیروهای مسلح و سپاه عزیز و ارتش مقتدر ماست. نیروهای مسلح ما در غیاب فرماندهی کل قوا و امام شهیدمان براساس طراحی و رهنمود ایشان شگفتی بزرگی در جنگ‌های تاریخی رقم زده‌اند و نهضت الهی با قدرت تمام ادامه خواهد یافت و با اتکای برخداوند متعال و اعتماد بر ملت ایران و ذخائر بی پایان معنوی و تجهیزات و امکانات؛ دشمن را منکوب خواهد کرد.

سوم: پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری همه مردم و تمام دستگاه‌های مسئول از ادامه جنگ و دفاع مشروع، عامل دیگری در تولید قدرت نوین ایران است و اکنون ملت و دولت باید جنگ ودفاع را در صدر اولویت‌ها قرار دهند و با تدبیر کامل در معیشت مردم و امنیت جامعه پشتیبان نیروهای مقتدر و مسلح اقدام نمایند.

زنجیره این عوامل می‌تواند به هم بپیوندد و فصلی نو در تاریخ ایران واسلام رقم زند. والبته اساس همه این عوامل روح ایمان به خداوند و امدادهای غیبی و توکل برحضرت حق و تضرع به او و استمداد از او به ویژه درشب‌های قدر است و نیز استمداد از حضرت ولی عصر (عج).

انقلاب اسلامی گفتمانی نو درجهان معاصر بود که همه معادلات جهان ستم زده را درهم کوبید و پیام رهایی و آزادی و استقلال و نجات انسان را طنین افکند و این در پرتو هوشمندی و فداکاری و مجاهدت ملت ایران و جانفشانی شهدای عالیقدر و رهبری‌های امام راحل و امام شهید بود و اکنون لحظه‌ای حساس در تاریخ انقلاب و اسلام است و بار دیگر ملت ما و نیروهای مسلح نیروهای امنیتی و انتظامی و مسئولان محترم ما نقش آفرینی خواهند کرد و شگفتی خواهند آفرید و دشمنان عزت و آزادی ایران و مخالفان اسلام را سرکوب خواهند کرد. ان شاء الله

این جنگ از سوی دشمنان آمریکایی و صهیونی بدون هرگونه منطق انسانی و حقوقی برپا شده است و دفاع ایران و محور مقاومت دارای منطق انسانی پایگاه ملی، پشتوانه روشن حقوقی و مشروعیت دینی و اسلامی و ملی است. وظیفه ملی و انقلابی و اسلامی همگان مشارکت در دفاع از اسلام و ارزش‌های الهی و ایران و تمامیت ارضی و استقلال و عظمت آن است و این فتوای همه مراجع و فقهای عظام است و اراده ملت ایران هم بر آن استوار است و مسئولان کشور برآن اتفاق نظر دارند. دنیا و منطقه بدانند ایران در کنار مسلمانان و آزادیخواهان و کشورهای منطقه است، اما در هجوم به دشمنان و پایگاه‌های آنان تردیدی ندارد؛ و هر کشوری که بخواهد مصون بماند باید راه‌های سوء استفاده دشمن از خاک آنان را ببندد.

ایران امروز عاشورای حسینی و کربلای انتقام گیری از خونخواران و قصابان و متجاوزان به ایران و اسلام است. هیهات منا الذله.

از همه جریان‌ها و گروه‌ها و طبقات و نخبگان علمی و فرهنگی و هنری انتظار می‌رود در این کارزار عظیم و تاریخی در سمت درست تاریخ قرار گیرند و نقش موثر خود را در حمایت از ایران و اسلام ایفا نمایند و همراه امواج خروشان ملت شوند.

از شبکه مساجد و نهاد های فرهنگی و مبلغان و روحانیت معظم نیز انتظار ادامه راه جهاد تبیین و حضور و اقدام میدانی می‌رود تا همانگونه که از رسانه ملی و اصحاب رسانه ادامه جهاد تبیین، اقناع افکار عمومی، بازتاب حقایق جنگ و عظمت ملت و روایت درست و جامع از صحنه می‌رود.

آیت الله علیرضا اعرافی عضو شورای موقت اصل ۱۱۱ قانون اساسی و مدیر حوزه‌های علمیه