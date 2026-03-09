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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

خون رهبر شهید روحیه مقاومت را زنده می‌کند؛ هنر در خدمت حقیقت و عدالت

خون رهبر شهید روحیه مقاومت را زنده می‌کند؛ هنر در خدمت حقیقت و عدالت

رضا بدرالسما نگارگر پیشکسوت، جنایت آمریکایی صهیونیستی در شهادت رهبر و تجاوز به خاک ایران را محکوم کرد و از تأثیر هنر بر انعکاس حق و عدالت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بدرالسما هنرمند نگارگر و مذهب درباره شهادت رهبری و حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران یادداشتی را منتشر کرد.

در یادداشت این هنرمند آمده است:

«تجاوز وحشیانه و جنایتکارانه به خاک ایران، ضربه‌ای به قلب تمام آزادگان جهان است. رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن، با این اقدام شنیع، بار دیگر چهره واقعی خود را به جهانیان نشان دادند. این جنایت، نه‌تنها محکوم است، بلکه نشان‌دهنده ضعف و درماندگی دشمنان ملت ایران است.

آنها که در طول سالیان متمادی، با تمام قوا درصدد تضعیف و نابودی انقلاب اسلامی بوده‌اند، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند در برابر اراده پولادین مردم ایران، کاری از پیش ببرند.

به‌عنوان عضو کوچک از جامعه هنری کشور وظیفه دارم با صدای بلند، این جنایت را محکوم کرده و به جهانیان اعلام کنم که ملت ایران، با تمام وجود در راه دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، ایستاده است.

هنر، همواره در خدمت حقیقت و عدالت بوده و خواهد بود. هنرمندان این سرزمین، با خلق آثار ماندگار، پیام مقاومت و ایستادگی را به گوش تمام جهانیان خواهند رساند.»

کد مطلب 6769571

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