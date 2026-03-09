سرپرست حجاج ایرانی انتخاب سومین رهبری جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، ضمن تسلیت شهادت امام المسلمین آیت الله العظمی سید علی خامنه ای و شهدای مظلوم رمضان، انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

متن پیام حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یَـٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ أَطِیعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِیعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِی ٱلْأَمْرِ مِنکُمْۖ ...( نساء ٥٩)

محضر حضرت آیت الله جناب آقای حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دامت برکاته

السلام علیکم و رحمت الله

با عرض تسلیت شهادت امام المسلمین، جانباز و سید الشهدای انقلاب اسلامی، والد شفیق و معظّم، حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی حسینی خامنه ای قدس سره و شهدای مظلوم رمضان، انتخاب حضرتعالی به عنوان رهبر نظام مقدس اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری را اقدامی شایسته و بجا در تثبیت انقلاب اسلامی و حاکمیّت جمهوری اسلامی می باشد.

اینجانب و همه همکاران، خادمان ضیوف الرحمان و زائران اعتاب مقدسه در آستانه موسم حج تمتع ضمن بیعت با حضرتعالی به عنوان رهبر نظام مقدس اسلامی، اطاعت از رهنمودهای جنابعالی را بر خود در همه امور بویژه حج که از شئون ولی فقیه و نهاد رهبریست لازم می دانیم.

یاد و منویات امامان انقلاب اسلامی قدس الله سرهما احیاگران حج ابراهیمی ره توشه های ماندگار خواهد بود.

دوام توفیقات شما را با دعا و عنایات امام عصر عجل الله تعالی فرجه در رهبری جامعه اسلامی از خدای بزرگ خواستاریم.

آمین یارب العالمین

سیدعبدالفتاح نواب

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت

نوزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۷