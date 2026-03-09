به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به مناسبت انتخاب حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِن دِینِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ».(مائده آیه ۳)



ملت قهرمان و سربلند ایران!



اکنون که مجلس خبرگان رهبری، با همه محدودیت‌ها و هجمه‌هایی که دشمن ایجاد کرده بود با مجاهدت اعضای محترم و هیئت رئیسه آن در آزمون مهم انتخاب رهبری سربلند خارج شد و خلف صالح قائد شهید امت را به جانشینی ایشان برگزید سر سپاس به آستان پروردگار بزرگ می‌ساییم و از آن ذات ربوبی پیروزی نهایی رزمندگان اسلام بر لشکریان کفر را خواستاریم.



مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ضمن تسلیت مجدد شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای قدس الله نفسه الزکیة، انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای حفظه الله تعالی به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی را تبریک گفته و ضمن اعلام بیعت با معظم له، برای توفیقات آن وجود مبارک دعا کرده و نسبت به هر گونه کمک به اهداف مقدس انقلاب اسلامی به زعامت ایشان آمادگی خود را اعلام می نماید.



مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه