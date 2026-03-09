به گزارش خبرگزاری مهر، گوئو جیاکون سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی گفت: رهبر جدید ایران براساس فرایندهای قانونی مبتنی بر قانون اساسی این کشور انتخاب شده است.

وی با رد دخالت در امور داخلی ایران گفت: دخالت در امور داخلی کشورها به هر بهانه ای مردود است و حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها باید مورد احترام باشد.

این مقام چینی خواستار توقف تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران و استفاده از دیپلماسی برای حل و فصل اختلافات شد.

جیاکون خواستار خویشتنداری تمامی طرف های درگیر و کاهش تنش ها در منطقه شد.