  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۴۱

سخنگوی وزارت خارجه چین: جنگ به سرعت متوقف شود

سخنگوی وزارت خارجه چین: جنگ به سرعت متوقف شود

سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن تاکید بر توقف سریع جنگ خاورمیانه گفت: درگیری‌های کنونی، جنگی است که هرگز نباید رخ می‌داد و به سود احدی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه گلوبال تایمز، گوئو جیاکون سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری امروز چهارشنبه دستگاه دیپلماسی چین، اظهار داشت: درگیری‌های کنونی جنگی است که هرگز نباید رخ می‌داد و به سود احدی نیست.

وی افزود: ایالات متحده و اسرائیل بدون مجوز سازمان ملل متحد و در حالی که مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان در جریان بود، حمله نظامی علیه ایران انجام دادند؛ اقدامی که به‌طور آشکار ناقض حقوق بین‌الملل است و باید حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی همه کشورها مورد احترام قرار گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین همچنین تصریح کرد که ما خواستار توقف فوری عملیات نظامی برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه هستیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد که چین به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و دوستی صادق برای کشورهای آسیای غربی، هرگز از تلاش برای صلح دست نخواهد کشید.

کد خبر 6771945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ترامپ و نتانیاهو باید اعدام بشن
    • اذرگون IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      جنگ رو متوقف کنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها