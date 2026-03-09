دعوت استاندار تهران از مردم پایتخت برای حضور در تجمع بزرگ بیعت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران طی بیانیهای از شهروندان و مردم دعوت کرد تا با حضور در تجمع بزرگ بیعت با حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی)، بار دیگر وحدت، همبستگی و وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و راه رهبر شهید انقلاب را به نمایش بگذارند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
شهروندان و هممیهنان مؤمن، عزیز و گرانقدر پایتخت؛
در روزهایی که ملت بزرگ ایران داغدار شهادت رهبر شهید انقلاب است، با اقدام شایسته و انقلابی مجلس خبرگان رهبری در معرفی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ، فصل تازهای از تداوم راه انقلاب اسلامی آغاز شده است.
اینک فرصتی ارزشمند فراهم آمده تا ملت قدرشناس ایران بار دیگر با آرمانهای انقلاب و رهبری تجدید بیعت کند.
از همه مردم عزیز تهران دعوت میکنم تا امروز دوشنبه ساعت ۱۵، در میدان انقلاب اسلامی حضور یابند و در تجمع بزرگ بیعت با حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) شرکت کنند.
بیتردید حضور پرشور و متحد شما مردم سرافراز و همیشه در صحنه، ضمن پاسداشت یاد و راه رهبر شهید انقلاب، صفحهای نو از اقتدار ملی و همبستگی مردمی رقم خواهد زد و پیام روشن ملت انقلابی ایران را به جهانیان مخابره خواهد کرد.
نظر شما