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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

دعوت استاندار تهران از مردم پایتخت برای حضور در تجمع بزرگ بیعت

دعوت استاندار تهران از مردم پایتخت برای حضور در تجمع بزرگ بیعت

تهران-استاندار تهران از مردم انقلابی پایتخت دعوت کرد تا امروز دوشنبه ساعت ۱۵ در میدان انقلاب اسلامی حضور یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران طی بیانیه‌ای از شهروندان و مردم دعوت کرد تا با حضور در تجمع بزرگ بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، بار دیگر وحدت، همبستگی و وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه رهبر شهید انقلاب را به نمایش بگذارند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

شهروندان و هم‌میهنان مؤمن، عزیز و گرانقدر پایتخت؛

در روزهایی که ملت بزرگ ایران داغدار شهادت رهبر شهید انقلاب است، با اقدام شایسته و انقلابی مجلس خبرگان رهبری در معرفی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ، فصل تازه‌ای از تداوم راه انقلاب اسلامی آغاز شده است.

اینک فرصتی ارزشمند فراهم آمده تا ملت قدرشناس ایران بار دیگر با آرمان‌های انقلاب و رهبری تجدید بیعت کند.

از همه مردم عزیز تهران دعوت می‌کنم تا امروز دوشنبه ساعت ۱۵، در میدان انقلاب اسلامی حضور یابند و در تجمع بزرگ بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) شرکت کنند.

بی‌تردید حضور پرشور و متحد شما مردم سرافراز و همیشه در صحنه، ضمن پاسداشت یاد و راه رهبر شهید انقلاب، صفحه‌ای نو از اقتدار ملی و همبستگی مردمی رقم خواهد زد و پیام روشن ملت انقلابی ایران را به جهانیان مخابره خواهد کرد.

کد مطلب 6769960

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