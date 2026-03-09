بیعت متخصصان و فعالان توسعه فناوری نانو با جانشین خلف امام شهید 

به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام جمعی از جمعی از متخصصان و فعالان توسعه نانو و ستاد توسعه فناوری نانو در تبعیت از جانشین امام شهید اعلام کردند.

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت ولی امر مسلمانان جهان، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای در پی تجاوز آشکار دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی را به محضر حضرت حجت‌بن‌الحسن (اروحنا فداه)، مردم عزیز ایران و همۀ آزادگان جهان تسلیت عرض می‌کنیم. امام خامنه‌ای عزیز همان‌گونه که استوار و مقاوم زندگی کرد، عزتمندانه به شهادت رسید و خون پاکش همچون وجود مبارکش، هدایتگر پیروان حق خواهد بود.

ما خانواده فناوری نانو، علاوه بر اینکه همچون امت اسلامی، داغدار فقدان امام عزیزمان هستیم، سوگِ مضاعف شهادت علمدار جریان پیشرفت علم و فناوری در ایران را نیز در سینه داریم. آقای عزیز ما در جریان توسعه علم و فناوری نانو در ایران، از همان روزهای نخست، پیشرفت در این مسیر را حمایت و راهبری کردند. حلاوت این حمایت ها تا همیشه در جان ما باقی خواهد ماند؛ هنگامی که از "نانو" به عنوان یکی از مصادیق پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نام می‌بردند و شیرین‌ترین آنها، هنگامی که 11 بهمن 1393 پس از بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو در حسینیه امام خمینی (ره) فرمودند: "پیشرفت کار فنّاوری نانو در واقع برای ما علاوه بر اینکه خودش ارزش دارد، از این جهت هم که یک نمونه‌ای است که ما بتوانیم در همه‌ی کارهای کشور از این نمونه تبعیّت کنیم و آن را معیار قرار بدهیم، برای ما ارزش دارد." و در همان روز با خط زیبایشان این جملات را بر دفتر یادبود که نه، بر لوح جان ما نگاشتند: "امروز برای من روزی دلنشین و ان‌شاءالله مبارک بود، هم بخاطر مشاهده‌ی پیشرفت و هم برتر از آن، مشاهده‌ی نیروی انسانی پرانگیزه و پر استعداد و مؤمن. کار فناوری نانو به خواست خداوند پیش خواهد رفت و در بهبود زندگی مردم و اقتدار علمی کشور، نقش خواهد آفرید."

پس از داغ شهادت امام سید علی خامنه‌ای، به لطف الهی، قدری از این غم با انتخاب اصلح منتخبان ملت در مجلس خبرگان رهبری و معرفی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای حفظه ا.. به عنوان رهبر جمهوری اسلامی تسلی یافت.

لذا ما فعالان توسعه علوم و فناوری نانو در ایران همچون آحاد ملت ایران، بیعت خود را با این عالم بزرگوار اعلام کرده و اوامر ایشان را به عنوان ولی، رهبر و نائب امام زمان (ارواحنا فداه) مُطاع می‌دانیم.

ما خانواده فناوری نانو اعلام می‌کنیم؛ به فضل الهی و با زعامت و رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، جریان پیشرفت این فناوری با قوت و اثرگذاری بیشتر پیش خواهد رفت و با دعای امام شهیدمان، اثرگذاری بیشتر این فناوری بر زندگی مردم و تقویت مولفه های قدرت انقلاب اسلامی و زمینه سازی برای ظهور را شاهد خواهیم بود.

خدایا رهبر عزیز ما را از شر دشمنان محفوظ بدار و چشم ما را در رکاب ایشان به دولت کریمه امام زمان (ارواحناه فداه) روشن بفرما.

جمعی از متخصصان و فعالان توسعه نانو

و ستاد توسعه فناوری نانو