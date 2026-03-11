۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۳۹

شهادت ۱۲ تن از کادر سلامت و آسیب به ۱۹ دستگاه آمبولانس در نبردهای اخیر

رئیس سازمان اورژانس کشور با اعلام آخرین آمار مصدومان و شهدای حملات اخیر، از آسیب جدی به زیرساخت‌های امدادی خبر داد.

جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر تأکید کرد:علی‌رغم تخریب ۲۱ پایگاه اورژانس و شهادت ۱۲ تن از کادر سلامت، خدمات‌رسانی به مجروحان بدون وقفه ادامه دارد و تاکنون بیش از ۶۷۰ مورد عمل جراحی حیاتی برای آسیب‌دیدگان انجام شده است.

میعادفر با ارائه گزارشی از ابعاد خسارات وارده به نظام سلامت در پی تهاجمات اخیر گفت: متأسفانه در این بازه زمانی، جامعه سلامت کشور ۱۲ شهید گرانقدر را تقدیم کرده و ۷۸ نفر از نیروهای خدوم کادر درمان نیز در حین امدادرسانی دچار آسیب شده‌اند.

خسارات سنگین به ناوگان و زیرساخت‌های امدادی

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به هدف قرار گرفتن مراکز درمانی و امدادی توسط دشمن، تصریح کرد: آمارها نشان‌دهنده عمق جنایات است؛ به طوری که ۱۹ دستگاه آمبولانس اورژانس، ۲۱ پایگاه اورژانس و ۲۴ مرکز درمانی مورد اصابت قرار گرفته و آسیب دیده‌اند. همچنین ۱۰۹ واحد بهداشتی نیز در جریان این حملات دچار خسارت شده‌اند.

کد خبر 6771108
محدثه رمضانعلی

