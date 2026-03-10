گفت‌ وگوی تلفنی وزیر امور خارجه با دبیرکل سازمان ملل متحد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت امور خارجه، عراقچی در این تماس با تشریح ابعاد مختلف حمله تجاوزکارانه و جنایات جنگی آمریکایی–صهیونیستی، تأکید کرد که در جریان این حملات، اماکن غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستانها، مناطق مسکونی و همچنین بناها و آثار تاریخی مورد هدف قرار گرفتهاند؛ اقداماتی که نقض آشکار حقوق بینالملل و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه محسوب میشود.
وی با اشاره به پیامدهای انسانی و خسارات گسترده ناشی از این حملات، خواستار محکومیت قاطع و صریح این اقدامات از سوی جامعه بینالمللی و نهادهای مسئول شد.
عراقچی همچنین با تأکید بر حق ذاتی ایران در دفاع از خود در برابر این جنگ تحمیلی، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران پیشتر به همه طرفهای ذیربط در منطقه و فراتر از آن هشدار داده بود که در صورت اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران، ناچارا تمامی تأسیسات و پایگاه های آمریکا در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت که منجر به گسترش جنگ به کل منطقه خواهد شد. .
وی تأکید کرد که چنین اقداماتی در چارچوب حق دفاع مشروع و بر اساس موازین شناختهشده حقوق بینالملل صورت میگیرد و جمهوری اسلامی ایران دفاع از امنیت و جان شهروندان خود را یک مسئولیت اساسی و غیرقابل چشمپوشی میداند.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه، با اشاره به مسئولیتهای سازمان ملل متحد در قبال حفظ صلح و امنیت بینالمللی، بر انتظار جدی دولت و ملت ایران از دبیرکل و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اتخاذ مواضعی قویتر و مسئولانهتر در محکومیت صریح تجاوز و جنایات صورتگرفته تأکید و خاطرنشان کرد که سکوت یا واکنشهای ناکافی در برابر چنین اقداماتی میتواند زمینهساز تداوم بیثباتی و تشدید تنشها در منطقه شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این گفتوگوی تلفنی، با اشاره به روشن و مسلّم بودن حمله تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، بر لزوم احترام به اصول حقوق بینالملل و پرهیز از تشدید تنشها تأکید کرد و تصریح نمود که هیچ تردیدی درباره حق ایران در دفاع از خود وجود ندارد.
گوترش همچنین بر ضرورت تلاش برای جلوگیری از گسترش درگیریها و کاستن از تبعات انسانی و امنیتی آن در منطقه تأکید کرد.
