۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۷

گوترش: گفتگو تنها راه پایان دادن به جنگ است

در بحبوحه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه درگیری‌های نظامی، دبیرکل سازمان ملل متحد بر لزوم کاهش تنش و بازگشت به میز مذاکره تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سیزدهمین روز از حمله مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران که منجر به شهادت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی و جمع کثیری از شهروندان ایرانی شد، دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر بر لزوم توقف درگیری‌ها و یافتن راه‌حل از طریق گفتگو تأکید کرد.

«آنتونیو گوترش» روز پنجشنبه به وقت محلی، با بیان اینکه کاهش تنش و گفتگو تنها راه برون‌رفت از جنگ است، از همه طرف‌ها خواست که خصومت‌ها را متوقف کنند.

وی با اشاره به نقض مکرر قوانین بین‌المللی در جریان این درگیری‌ها، وضعیت کنونی در خاورمیانه را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی خواند که رنج و اندوه عظیمی را برای غیرنظامیان به همراه داشته است.

گوترش در ادامه پیام خود افزود: «من موکداً از تمامی طرف‌ها می‌خواهم که به درگیری‌ها پایان دهند، قوانین بین‌المللی را رعایت کنند، از غیرنظامیان محافظت کرده و فوراً به میز مذاکره بازگردند..»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شده است. این اقدام نظامی در زمانی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه در جریان بود و این موضوع، وخامت اوضاع و پیچیدگی‌های پیش روی تلاش‌های دیپلماتیک را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

      تا زمان که آمریکایی ها و هم تروریست ها تحت حمایت آمریکا و متحدانش از کشورهای عربی خارج نشوند جنگ در منطقه تمام نمی شود

