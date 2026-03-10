۱۵۳ عملیات مقاومت لبنان در یک هفته؛ انهدام تجهیزات گسترده نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب الله لبنان در بیانیهای اعلام کرد که در بازه زمانی دوم تا نهم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۴)، مجموعاً ۱۵۳ عملیات علیه مواضع، تجهیزات و پایگاههای ارتش و شهرکهای رژیم صهیونیستی انجام داده است.
این عملیاتها که با اهداف مختلفی از جمله انهدام تجهیزات نظامی و جلوگیری از پیشروی دشمن صورت گرفته، نشاندهنده تداوم فشار مقاومت بر مواضع اسرائیل است.بر اساس این گزارش که توسط شبکه المنار منتشر شده، از مجموع عملیاتهای انجام شده، ۹۶ عملیات در عمق خاک فلسطین اشغالی و ۵۷ عملیات در خاک لبنان صورت گرفته است.
بیشترین عمق عملیاتی مقاومت در این دوره به ۱۶۰ کیلومتر در داخل سرزمینهای اشغالی میرسد. در این مدت، ۳۶ پایگاه نظامی، ۲۲ شهرک صهیونیستنشین، ۲۲ پایگاه مرزی و هشت پادگان نظامی هدف حملات قرار گرفتهاند.حزبالله همچنین اعلام کرد که در هفته اول درگیریها، ۹۰ موشک و ۲۹ پهپاد به سمت اهداف اسرائیلی شلیک شده است.
در نتیجه این عملیاتها، ۹ تانک، نفربر و دیگر تجهیزات نظامی، ۷۴ مورد استحکامات نظامی، هفت تجهیزات فنی، چهار شرکت و کارخانه صنایع دفاعی، دو مرکز فرماندهی و دو پهپاد دشمن منهدم شدهاند. علاوه بر این، مقاومت لبنان با دو عملیات هلیبرن نیروهای دشمن مقابله کرده و مانع ۳۹ مورد پیشروی نظامیان اسرائیلی شده است.
