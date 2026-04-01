به گزارش خبرگزاری مهر، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۴۵ عملیات در مناطق مرزی و در عمق خاک فلسطین اشغالی انجام داده است.

رزمندگان حزب‌الله تا عمق ۴۰ کیلومتری خاک فلسطین اشغالی را موشک‌باران کردند.