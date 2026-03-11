به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به مشارکت حزب الله لبنان در جنگ اعلام کرد که بخشی از توانمندیهایی که ارتش اسرائیل تصور داشت آن را نابود کرده است، در دور جدید درگیری ها کاملا خود را نشان داد.
این گزارش افزود که این توانمندی ها به ویژه در میان نیروهای ویژه رضوان حزب الله لبنان همچنان وجود دارد.
این شبکه صهیونیستی افزود که اسرائیل خود را برای تمامی سناریوها آماده کرده بود، اما با حمله حزب الله و شلیک موشک های آن به عمق سرزمینهای اشغالی در این حمله غافلگیر شد.
بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، نیروهای حزب الله لبنان تلاش کردند با استفاده از پهپاد و پرندههای بدون سرنشین، ابتدا مواضع ارتش صهیونیستی را شناسایی کرده و سپس موشکهای ضد زره و ضد تانک به این مواضع شلیک کردند.
