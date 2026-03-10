  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۲۱

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و روسیه

عراقچی در گفت‌وگو با لاوروف بر عزم ایران برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود تأکید کرد.

به گزارش خبرکزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در خصوص آخرین تحولات منطقه و پیامدهای امنیتی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم علیه مردم ایران، بر عزم ایران برای تداوم دفاع از حاکمیت ملی و تمانیت سرزمینی خود تاکید کرد.وزیر امور خارجه کشورمان مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقابله با نقض آشکار صلح و امنیت بین‌المللی به واسطه اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا را خاطرنشان کرد و تاکید نمود: هرگونه بی‌تفاوتی در قبال قانوشکنی مستمر آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب ناامن‌شدن کل منطقه و جهان خواهد شد.

وزیر امور خارجه روسیه ضمن تاکید بر محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران را به همتای ایرانی تبریک گفت و آمادگی روسیه را برای به کار گیری مساعی جمیله خود در راستای تقویت امنیت منطقه اعلام کرد.

کد خبر 6771506

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

