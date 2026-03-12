پاسخ عراقچی به ادعاهای مقامات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود و در واکنش به ادعاهای مقامات و به ویژه رئیس جمهور آمریکا درباره افزایش بهای انرژی درپی جنگ با ایران، با تاکید بر این مهم که دانش باید مبتنی بر واقعیات باشد، مواردی را یادآور شد.
وی نوشت: «مورد اول؛ پیشنهاد ایران برای تضمین عدم دستیابی به سلاح هستهای کنار گذاشته شد، زیرا مذاکرهکنندگان آمریکایی جزئیات فنی آن را درک نمیکردند. مورد دوم؛ افزایش قیمت نفت و تعرفهها آمریکاییها را «پولدار» نمیکند. آنها فقط شرکتهای بزرگ را فربهتر میکنند و خانوارها را نابود!»
نظر شما