۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۳

پاسخ عراقچی به ادعاهای مقامات آمریکا

وزیر امور خارجه ضمن یادآوری برخی پیشنهادات ایران به آمریکا در مذاکرات، دلیل کنار گذاشته شدن آن‌ها را عدم درک مذاکره‌کنندگان آمریکایی از جزئیات فنی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود و در واکنش به ادعاهای مقامات و به ویژه رئیس‌ جمهور آمریکا درباره افزایش بهای انرژی درپی جنگ با ایران، با تاکید بر این مهم که دانش باید مبتنی بر واقعیات باشد، مواردی را یادآور شد.

وی نوشت: «مورد اول؛ پیشنهاد ایران برای تضمین عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای کنار گذاشته شد، زیرا مذاکره‌کنندگان آمریکایی جزئیات فنی آن را درک نمی‌کردند. مورد دوم؛ افزایش قیمت نفت و تعرفه‌ها آمریکایی‌ها را «پولدار» نمی‌کند. آنها فقط شرکت‌های بزرگ را فربه‌تر می‌کنند و خانوارها را نابود!»

    • US ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      کوشنر عامل اصلی جنگ به ایران بود و‌شما با وی مذاکره کردید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها