انجمن قلم ایران با سومین رهبر انقلاب اسلامی بیعت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت امنای انجمن قلم ایران با انتشار این متن بیعت خود را با آیت الله سید مجتبی خامنهای سومین رهبر انقلاب اسلامی اعلام کرد.
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند...
هنگامی که زمانه، در سوگ فقدان غمبار رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتاللهالعظمی حسینیخامنهای(ره)، به قبض گرفتار آمده بود، در پرتو عنایات حضرت حق، از دل تاریکی، ماهی تابان (آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای) آسمان تیرهی شبزده را روشن ساخت.
هیئت امنای انجمن قلم ایران، بر خود فرض میداند که به نمایندگی از جمعی کثیر از نویسندگان، شاعران، پژوهشگران و منتقدان ادبیِ دلدادهی انقلاب کبیر اسلامی، انتخاب شایستهی آیتالله سیدمجتبی حسینیخامنهای به عنوان سومین امام و رهبر انقلاب را به هممیهنان بصیر، شجاع و مقاوم، مجاهدان جبههی مقاومت و همهی آزادگان جهان تبریک بگوید.
امید که این حضور پرتلالو، روشنیبخش مسیر ظهور موعود آخرین، امام انس و جان، حضرت ولی عصر (عج) گردد؛ و با نابودی فرعون زمانه و ویرانی لانه عنکبوت، شاهد تحقق وعدهی الهی در بارهی پیروزی مستضعفان صالح و وراثت زمین توسط آنان باشیم.
در پایان، ضمن اعلام بیعت با امام سیدمجتبی حسینیخامنهای، برای این جانباز سرافراز جنگ تحمیلی، و فرزند، برادر و همسر شهید، از درگاه حضرت حق، طول عمر با عزت و توفیقات روزافزون در مسیر اعتلای ایران عزیز مسئلت مینماییم.
