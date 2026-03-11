به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان شامگاه سه‌شنبه در نشست بررسی روند اجرای پروژه‌های عمرانی استان با حضور استاندار مازندران و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در ساری، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در رشد اقتصادی استان اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی با تمام ظرفیت در کنار استان‌ها برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و رفع موانع موجود قرار دارد.

وی با اشاره به پیگیری‌های مدیریت ارشد استان برای پیشبرد طرح‌های عمرانی افزود: اقدامات انجام شده در مدت اخیر موجب تسریع روند اجرای برخی پروژه‌های مهم شده و زمینه رضایتمندی مردم و مسئولان ملی را فراهم کرده است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن یکی از پروژه‌های مهم استان را پل شهرستان پل سفید دانست و گفت: عملیات اجرایی این پروژه با فعالیت همزمان پیمانکار از دو سمت شمال و جنوب در حال انجام است و تلاش می‌شود روند ساخت آن با سرعت بیشتری ادامه یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از برنامه‌ریزی برای ارتقای زیرساخت‌های هوایی مازندران خبر داد و خاطرنشان کرد: طرح توسعه باند فرودگاه ساری در دستور کار قرار گرفته و پیمانکار آن مشخص شده است تا عملیات اجرایی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

وی توسعه خطوط ریلی مازندران را از دیگر برنامه‌های مهم وزارت راه عنوان کرد و افزود: در این نشست موضوع گسترش شبکه ریلی استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای پیشبرد این طرح با هدف افزایش ظرفیت حمل‌ونقل و تقویت اقتصاد منطقه اتخاذ شد.

نبیان در ادامه با اشاره به نقش حمل‌ونقل در تأمین کالاهای مورد نیاز استان گفت: در حال حاضر کامیون‌هایی از مازندران برای جابه‌جایی بار و ترانزیت کالا میان چابهار و استان اعزام شده‌اند که این موضوع در بهبود روند تأمین کالا و رونق مبادلات اقتصادی تأثیرگذار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح‌های مسکن در مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته، مجوز شهرک مسکونی گلوگاه صادر شده و پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی آن پیش از عید آغاز شود.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن افزود: همچنین مقدمات آغاز اجرای شهرک مسکونی گهرباران نیز فراهم شده و اجرای این پروژه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تأمین مسکن مورد نیاز مردم استان داشته باشد.