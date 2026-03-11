به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه کامران قاسمپور با توصیه کادر فنی به وزن سابق خود یعنی ۸۶ کیلوگرم بازگشت، در سال ۲۰۲۵ در حالی که همه از او انتظار مدال طلا داشتند در دو رویداد بزرگ مسابقات جهانی و بازی‌های کشورهای اسلامی در این وزن به مدال برنز رسید.



حالا کامران قاسمپور قرار است در سال ۲۰۲۶ در همان وزن ۸۶ کیلوگرم به کار خود ادامه بدهد و بعید است برای تصاحب دوبنده تیم ملی کار سخی پیش رو داشته باشد چرا که با توجه به وضعیت دیگر کشتی‌گیران وزن ۸۶ کیلوگرم، او به احتمال زیاد به مسابقات قهرمانی آسیا به بیشکک قرقیزستان اعزام خواهد شد.

کامران آخرین بار در مسابقات رسمی قاره‌ای در سال ۲۰۱۹ به مدال طلای وزن ۸۶ کیلوگرم رسید. او در مسابقات قهرمانی آسیا شی آن چین توانست با شکست سه رقیب خود با امتیاز عالی طلایی شود، اتفاقی که دو سال بعد در آسیایی ۲۰۲۱ در وزن ۹۲ کیلوگرم برای او تکرار شد.

حالا کامران قاسمپور پس از ۷ سال قرار است بار دیگر در وزن ۸۶ کیلوگرم به روزهای اوج خود برگردد و به نشان خوش رنگ طلا برسد. همان روزهایی که او در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ هم در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال طلا رسید و با شکست جی دن کاکس آمریکایی قهرمان دنیا شد.