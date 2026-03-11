مقاومت مردم معادله دشمن را برهم زد؛ پرچم هدایت در دست فرزند صالح رهبر

امیر سیدزاده تهیه‌کننده و بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان گفت: در نهم اسفند امسال شاهد تجاوز آشکار ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان بودیم. این اقدام، عملاً فصل جدیدی در مناسبات جمهوری اسلامی ایران با جهان ایجاد کرد. یکی از نکات قابل توجه و در عین حال تأسف‌برانگیز این رویداد، همکاری برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس و تعدادی از کشورهای عربی با آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. این کشورها با در اختیار قرار دادن پایگاه‌ها و امکانات خود، عملاً به ابزار اجرای این تجاوز تبدیل شدند و در تسهیل این اقدام نقش ایفا کردند؛ به همین دلیل می‌توان گفت در جنایاتی که علیه مردم ایران صورت گرفت، به نوعی شریک بودند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی طبیعی بود که دولت جمهوری اسلامی و مسئولان نظام در سیاست خارجی خود با این کشورها اتمام حجت کنند. این اقدام نیز صورت گرفت. جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده است که با هیچ کشوری سر جنگ ندارد و صرفاً مورد تجاوز قرار گرفته است. همچنین همواره بر روابط صلح‌آمیز با کشورهای همسایه تأکید داشته‌ایم، مگر در شرایطی که از خاک آن کشورها تعرضی علیه ایران صورت گیرد. با این حال، همکاری برخی از این کشورها با آمریکا و رژیم صهیونیستی در عمل نشان داد که در جنایاتی که علیه مردم ما انجام شد، به‌ویژه در کشتار دانش‌آموزان بی‌گناه، نقش داشته‌اند.

این تهیه‌کننده اظهار کرد: این حمله موجب شد افکار عمومی جهان اسلام بیش از گذشته به ماهیت دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با اسلام و مسلمانان پی ببرد. حتی زمانی که این کشورها از طرح‌های به ظاهر صلح‌آمیز سخن می‌گویند، در عمل شاهد رفتارهای کاملاً متفاوتی هستیم. به عنوان نمونه، در هر ۲ جنگ اخیر، یعنی جنگ ۱۲ ‌روزه و همچنین درگیری کنونی، در اوج مذاکرات صلح مورد حمله قرار گرفتیم که نشان می‌دهد آن مذاکرات بیش از هر چیز جنبه فریبکارانه داشته است.

وی افزود: به نظر می‌رسد هدف اصلی آنها این بود که با سرگرم کردن ایران و امت اسلامی در قالب مذاکرات، فرصت لازم برای اجرای نقشه‌های جنگی خود را فراهم کنند. تصور آنها این بود که ایران در مدت کوتاهی شکست خواهد خورد و پس از آن، گروه‌های ضدانقلاب از مرزهای مختلف وارد کشور خواهند شد و حتی تهران را تصرف خواهند کرد. در رأس این برنامه‌ها نیز هدف قرار دادن رهبر انقلاب مطرح بود تا بتوانند سریع‌تر به اهداف خود دست یابند. اما اتحاد، همدلی و مقاومت مردم ایران موجب شد تمام این طرح‌ها با شکست مواجه شود.

این بازیگر سینما تصریح کرد: در کنار این مسائل، توان موشکی جمهوری اسلامی ایران نیز نقش بسیار مهمی ایفا کرده است. امروز قدرت موشکی ایران به گونه‌ای در جهان به نمایش گذاشته شده که بسیاری از قدرت‌ها، از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، انتظار چنین سطحی از توانمندی را نداشتند. این قدرت علاوه بر جنبه تهاجمی، نقش بازدارندگی قابل توجهی نیز دارد. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که اکنون طرف مقابل در تلاش است با طرح‌های مختلف، مسیر جنگ را به سمت آتش‌بس سوق دهد. در مقابل، مسئولان جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده‌اند که این بار پایان جنگ را ایران تعیین خواهد کرد، نه طرف مقابل.

سیدزاده با اشاره به لزوم حمایت مردم و حضور میدانی آنها اظهار کرد: مهم‌ترین عامل در این شرایط حضور مردم در صحنه است. حضور و همبستگی مردم از هر ابزار نظامی تأثیرگذارتر است. هنگامی که مردم در شهرهای مختلف حضور خود را نشان می‌دهند، پیام روشنی به دشمن منتقل می‌شود مبنی بر اینکه این ملت شکست‌ناپذیر است. درخواست ما از مردم این است که همچنان این روحیه همبستگی و حضور را حفظ کنند تا همانند گذشته از این مرحله دشوار نیز با سربلندی عبور کنیم.

وی درباره انتخاب رهبر جدید انقلاب گفت: هر جامعه‌ای برای ادامه حیات خود نیازمند رهبری و هدایت است. آنچه امروز می‌تواند ثبات و انسجام کشور را تضمین کند، وجود رهبری مقتدر در رأس نظام است. در همین راستا، مجلس خبرگان رهبری پس از بررسی‌های گسترده و دقیق و با در نظر گرفتن شرایط مختلف، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد. این انتخاب از سوی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان صورت گرفت و فرآیندی موروثی نبود. نزدیک به هفتاد نفر از اعضای خبرگان با بررسی شرایط و صلاحیت‌های افراد مختلف، در نهایت با رأی قاطع به این جمع‌بندی رسیدند که ایشان واجد شرایط لازم برای رهبری کشور هستند.

سیدزاده در پایان متذکر شد: پرچم هدایت کشور به دست فرزند صالح و شایسته رهبر انقلاب سپرده شده است و امید می‌رود ایشان در ادامه همان مسیر، امت اسلامی را هدایت کنند. ان‌شاءالله ملت ایران نیز همچون گذشته در این مسیر به پیروزی دست خواهد یافت.