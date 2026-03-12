فصل جدیدی از مسئولیت هنرمندان در مقطع حساس کنونی آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مددکار تهیه‌کننده سینما در واکنش به جنگ رمضان دل نوشته‌ای را منتشر کرد.

متن دل‌نوشته وی به شرح زیر است:

«شریف مردم کهن وطنم ایران، برگ های زرینی از فصل جدید تاریخ را به زیبایی مزین کردند، که دوست و دشمن در جهان، انگشت به دهان، حیرت زده اند و به راستی ایرانیان وطن پرست، مثال‌زدنی شدند.

و چقدر این کادر و قاب که مملو از انبوه اشک‌ها و لبخندهاست، به زیبایی تصویر شد و ماندگاری پیدا کرد.

جهان دید، رفیق مردمی که خود آموزگار آزمون سخت ایستادگی شدند، برای ماندگاری باور وطن در مقابل بدنامان کودک‌کش و کودک‌خوار، با قدم یا قلمی، مشق عشق کردند.

سخت است باور پر کشیدن و شهادت رهبری اهل قلم، دل و صفای باطن که در زیست عاشقانه اش بی ادعا یاور فرهنگ و هنر و اهالی تلاشگرش بود.

در این روزهای پر غم و غبار به واسطه آسمانی شدن رهبری که جان برای وطن و مردم داد تا خاک ندهد نوری به دل های عاشق روشنایی دگر داد و فرزند خلف، رهبر عاشقان و معشوقان پدر شد ...

و اما، چقدر خرسند و دلگرمیم، از انتخاب خامنه‌ای دیگر، که خود به دانش، منش، بینش و ارزش همواره زبانزد اهل علم و حلم بود و باید گفت: مبارکمان باد ...

نیک به یاد داریم، رهبر شهید که جان همه ایران بود، در خرداد ۱۳۸۵ و دیدار گروهی از کارگردانان به درستی فرمودند: «اهمیت هنر ما، در این مقطع حساس بر مسئولیت ما می افزاید.»

آری، ما همکاران، هم‌قطاران، همیاران و همراهان در این برهه از تاریخ در ادامه ماموریت و رسالت خود، فصل جدیدی از مسئولیت را به دوش داریم.

ما اهالی فرهنگ و هنر، به‌ویژه سینما، باز هم مسلح می شویم به اعتقاد و ارزش ها، و بیش از پیش، قدم و قلم را در مسیر اتحاد، آبادانی و توسعه ایران سرافراز، به حرکت در می آوریم.

از مردم هستیم، کنار مردم می مانیم و برای مثال‌زدنی ترین مردم جهان، با تمام وجود گام برداشته، ضمن بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی، ایرانی با شکوه تر از همیشه، رقم خواهیم زد.

همان‌طور که در فیلم «شمال از جنوب غربی» کوشش شد که بخشی از مقابله با جریان ضد مردمی منافقین و بدخواهان ایران عزیز اسلامی به تصویر کشیده شود، در تداوم این رسالت تا پیروزی همیشگی جبهه مقاومت، جان فشانی می کنیم.»