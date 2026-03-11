به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت‌الله حسین مظاهری، زعیم حوزه علمیه اصفهان در پی انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

اینک که مجلس خبرگان رهبری در شرایط خطیر و حساس کنونی و درپی مصیبت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای«قدّس‌ سرّه‌ الشّریف»، یکی از تربیت یافتگان برجسته و شایستۀ آن شهید والامقام را با رأی قاطع، به‌عنوان ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزیده‌اند، از خداوند قادر متعال، مزید توفیق و تأیید و تسدید و نفوذ کلمۀ جناب ایشان را در اعلاء کلمۀ حق و قیام به قسط و عدل و گسترش اخلاق و معنویت و صیانت از ارزش‌های حیات‌بخش دینی و تحکیم اتحاد ملّی و انسجام اجتماعی و تثبیت آرمان‌های بنیانی انقلاب اسلامی و مقابله و مجاهدۀ با دشمنان مهاجم و بدخواهان اسلام و ایران و برطرف ساختن سایۀ شوم جنگ و مأیوس نمودن مستکبران و بیگانگان و پیشرفت و آبادانی همه جانبۀ کشور امام زمان«ارواحنافداه» و سربلند ساختن ملّت فهیم و باشرافت ایران اسلامی و راهبری عقلانی و خردمندانۀ نظام جمهوری اسلامی ایران، مسألت می‌نمایم.

«والسلام علیه و علی جمیع عباد الله الصالحین و رحمة الله و برکاته.»