۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

نیاز مبرم کشورهای عربی خلیج فارس به موشک های رهگیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌بی‌اس نیوز گزارش داد که کشورهای عربی خلیج فارس به‌طور خطرناکی با کمبود موشک‌های رهگیر مواجه شده‌اند و از ایالات متحده خواسته‌اند ارسال تجهیزات جدید را تسریع کند.

در این باره به متحدان ایالات متحده در منطقه گفته شده که مقامات واشنگتن در حال تشکیل یک کارگروه برای تامین تجهیزات جدید هستند اما منابع گفتند این روند به سرعتی که آن‌ها نیاز دارند پیش نمی‌رود.

خبرنگار ارشد سی‌بی‌اس نیوز در برنامه «۶۰ دقیقه» از «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا درباره گزارش‌ها در مورد کمبود رهگیرها در کشورهای حوزه خلیج فارس و اینکه آیا ایالات متحده آماده حفاظت از آن‌ها و کمک به تامین مجدد ذخایرشان است، پرسید.

هگست مدعی شد: کاملا آماده هستیم — ما برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی می‌کنیم.

وی ادعا کرد که ایالات متحده قادر خواهد بود در صورت نیاز به تامین مجدد یا انتقال مهمات به متحدان کمک کند اما تاکید کرد که ابتدا نیروها، سربازان و پایگاه‌های ایالات متحده در اولویت قرار دارند.

