به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز چهارشنبه سلسله انفجارهای متعددی در منطقه اقلیم کردستان عراق و اردن گزارش شد که گفته می‌شود پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار داده است.

همزمان، خبرهایی مبنی بر شنیده شدن صدای انفجارهای قوی در آسمان تل‌آویو و منطقه مرکز فلسطین اشغالی منتشر شده است که حاکی از ناکامی سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی در برابر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران است.

طبق گزارش‌های اولیه، پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین نیز مورد اصابت حملات موشکی قرار گرفته و گزارش‌هایی از آسیب‌دیدگی مستقیم نیروها در این پایگاه منتشر شده است.

همچنین، اخباری مبنی بر هدف قرار گرفتن یکی از مقرهای موساد در جریان این موج از حملات موشکی منتشر شده است.

این تحولات همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه و در پی اعلام آمادگی گروه‌های مقاومت برای پاسخگویی به جنایات اخیر صورت گرفته است.

از سوی دیگر رسانه‌های صهیونیستی از فعال‌شدن آژیرهای هشدار در تل‌آویو و مرکز فلسطین اشغالی در پی شلیک موجی از موشک‌ها از ایران خبر دادند.

منابع محلی دقایقی بعد گزارش دادند که با رسیدن موشک‌های ایرانی به فلسطین اشغالی، صدای انفجارهای متعدد در آسمان قدس، تل‌آویو و شهرک‌های غصبی به گوش می‌رسد.

تصاویر منتشر شده توسط صهیونیست‌ها، فعالیت سامانه‌های پدافندی را نشان می‌دهد که تعداد زیادی موشک رهگیر شلیک می‌کنند اما موشک‌های ایرانی به اهداف خود اصابت می‌کنند.

منابع عربی نیز از وقوع انفجارهایی در پایگاه‌های محل استقرار نظامیان آمریکایی در امارات عربی متحده خبر دادند.

رسانه عراقی «صابرین‌نیوز» گزارش داد که پایگاه‌های آمریکا در شهرهای ابوظبی و دبی هدف اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفته‌اند و در آنها انفجارهایی رخ داده است.

این در حالی است که وزارت دفاع امارات مدعی شد که پدافند هوایی این کشور در حال حاضر با رگباری از موشک‌های بالستیک شلیک شده توسط جمهوری اسلامی ایران درگیر است.

وقوع انفجار در پایگاه نظامیان آمریکایی در اردنرسانه‌های عربی از وقوع انفجارهایی در پایگاه محل استقرار نظامیان آمریکایی در اردن خبر دادند.«صابرین‌نیوز» گزارش داد که انفجارهای مهیبی پایگاه هوایی «موفق السلطی» را پس از هدف قرار گرفتن توسط موشک‌های ایرانی لرزاند.

در این گزارش آمده که آژیرهای خطر در پایگاه‌های آمریکا در اردن فعال شده و نظامیان آمریکایی سعی در فرار از اصابت موشک‌های ایرانی دارند.