رسانه روسی: مقامات ایرانی ادعای هگست را به چالش کشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش عربی آرتی روسیه گزارش داد، مسئولان ایرانی با حضور علنی در راهپیمایی روز قدس ادعای سابق پیت هگست وزیر جنگ آمریکا را به چالش کشیدند. وی پیشتر مدعی شده بود که مقامات ایرانی زیر زمین پنهان شده‌اند!

این رسانه اضافه کرد، ایرانی ها امروز جمعه برای برگزاری مراسم روز جهانی قدس در حالی به خیابان ها رفتند که در نزدیکی این مراسم صدای انفجارهایی به گوش می رسید.

مقامات ایرانی از جمله رئیس جمهور، وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی به صورت علنی و آشکار در مراسم راهپیمایی روز قدس مشارکت کردند.