  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۵۶

رسانه روسی: مقامات ایرانی ادعای هگست را به چالش کشیدند

یک رسانه روسی به دروغ بودن ادعای وزیر جنگ آمریکا در قبال مقامات ایرانی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش عربی آرتی روسیه گزارش داد، مسئولان ایرانی با حضور علنی در راهپیمایی روز قدس ادعای سابق پیت هگست وزیر جنگ آمریکا را به چالش کشیدند. وی پیشتر مدعی شده بود که مقامات ایرانی زیر زمین پنهان شده‌اند!

این رسانه اضافه کرد، ایرانی ها امروز جمعه برای برگزاری مراسم روز جهانی قدس در حالی به خیابان ها رفتند که در نزدیکی این مراسم صدای انفجارهایی به گوش می رسید.

مقامات ایرانی از جمله رئیس جمهور، وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی به صورت علنی و آشکار در مراسم راهپیمایی روز قدس مشارکت کردند.

کد خبر 6774057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

