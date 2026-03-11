اختلاف بین آمریکا و اسرائیل در اداره جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، تهران تایمز به نقل از یک منبع ایرانی نوشت: سرویس های اطلاعاتی کشورهای دوست اعلام کرده‌اند که اختلاف اتاق فرماندهی جنگ علیه ایران، بین آمریکا و اسرائیل افزایش یافته است.

این منابع گفتند اوج این مسئله بعد از حمله به زیرساخت های ذخیره مواد نفتی ایران ایجاد شده است؛ چون ایران تهدید کرده ضربه به منابع نفتی ایران، همتزار با ضربه به اسرائیل نیست و کل منطقه می بایست تاوان آن را بدهد.

تهدید ترامپ به زدن زیرساخت های مدنی در ایران، نشانه ای از کرنش و وابستگی او به اسرائیلی ها بود و این در حالی است که رسانه های آمریکایی از قول مقامات نظامی این کشور خبر داده اند که در این زمینه، توافقی وجود ندارد.

در جنگ ۱۲ روزه تابستان امسال هم اطلاعاتی از سمت منابعی نزدیک به پنتاگون منتشر شده بود که اختلاف میان افسران نظامی اسرائیل و آمریکایی برای ادامه دادن و شکل جنگ، در روزهای آخر بالا گرفته بود.