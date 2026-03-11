مراجعه روزانه ۱۴ میلیون کاربر به «شاد»

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: با تلاش تیم فنی و پشتیبانی شاد، روزانه بیش از ۱۴ میلیون نفر (در بعضی از ساعات روز تعداد کاربران به بیش از ۳.۵ میلیون رسیده است) کاربر در شاد میزبانی شده و امکان استمرار آموزش فراهم شده است، با این حال انبوه کاربران به خصوص در ساعات میانی روز( ۱۰ صبح تا ۱۴) و نوسان پهنای اینترنت در مناطق مختلف کشور، تبادل پیامها و فایلهای آموزشی، دانش آموز و معلم را با کندی ویژه مواجه کرده است که توجه به موارد زیر بخشی از این مشکل را حل میکند.
۱- مرور برنامه روزانه تشکیل کلاسها در شاد
الف)دوره متوسطه:
ساعت ۷:۰۰ تا ۱۰:۰۰ صبح : دوره متوسطه دوم
ساعت ۱۰:۰۰صبح تا ۱۳:۰۰ ظهر: دوره متوسطه اول
ب ) دوره ابتدایی
ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰: دوره دوم ابتدایی (پایههای چهارم تا ششم)
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰: دوره اول ابتدایی (پایههای اول تا سوم)
۲- تأکید بر رعایت زمانبندی
دانشآموزان و معلمان توجه داشته باشند که ساعات اعلام شده به صورت اختصاصی برای هر دوره تحصیلی تعیین شده است. فعالیت آموزشی اصلی و تبادل محتوای درسی، در این ساعات انجام پذیرد. استفاده از پیامرسان شاد در خارج از ساعات زمانبندی شده، بلامانع و اختیاری است، اما اولویت با رعایت زمانبندی تعیین شده برای کاهش بار ترافیکی در ساعات اوج است.
۳- راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت
۱- استفاده حداکثری و هدفمند از قابلیت کلاس مجازی: سرویس کلاس مجازی بدون محدودیت زمانی در طول شبانهروز قابل دسترس است. مدیران مدارس میتوانند با مراجعه به کانالهای استانی مربوطه، نسبت به دریافت کد فعالسازی رایگان اقدام کنند.
پیشنهاد ویژه این است که برای کاهش بار ترافیکی در ساعات اوج، بهویژه ساعات صبح، برگزاری کلاسهای اصلی درس و تبادل محتوای ضروری را به ساعات غیر اوج موکول کرده و از کلاس مجازی برای کلاسهای رفع اشکال، ارائه محتوای تکمیلی استفاده کنید.
۲- مدیریت هوشمندانه تبادل محتوا:
محتوای غیرهمزمان: برای ارسال و دریافت پیامهای متنی، تکالیف، جزوات و اطلاعیههایی که نیاز به پاسخ فوری ندارند، در صورت امکان از ساعات خلوتتر روز (با هماهنگی قبلی) استفاده نمایید.
فایلهای حجیم: پیش از ارسال فایلهای حجیم (مانند فیلمهای آموزشی یا پاورپوینت)، حجم آنها را از طریق ابزارهای فشردهسازی بهینه کنید. همچنین، اطلاعرسانی به دانشآموزان برای دانلود این فایلها در ساعات غیر اوج (مانند شب یا آخر هفته) میتواند مفید باشد.
- ارائه بازخورد به مسئولین: در صورت تداوم مشکلات فنی و یا نیاز به بهبود در زیرساختهای "شاد"، ارائه بازخورد دقیق و مستند از سوی مدارس و معلمان گرامی به مدیران و کارشناسان مربوطه، میتواند در اولویتبندی رفع مشکلات فنی و بهینهسازی سرویس، مؤثر واقع شود.
