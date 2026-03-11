۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

تحویل بیش از ۲۵۰ تاکسی برقی وارداتی شهرداری به تاکسیرانان پایتخت

تحویل بیش از ۲۵۰ تاکسی برقی وارداتی شهرداری به تاکسیرانان پایتخت

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران ، از تحویل بیش از ٢٥٠ تاکسی برقی وارداتی شهرداری به تاکسیرانان تهران در جریان جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اعلام کرد: در ادامه روند واگذاری تاکسی های برقی به تاکسیرانان شهر تهران و علی رغم جنگ تحمیلی آمریکایی_صهیونیستی به میهن عزیزمان، بیش از ۲۵۰ دستگاه تاکسی برقی جدید شهرداری تهران(آیون) به متقاضیان تحویل و این روند در هفته های آتی نیز ادامه خواهد داشت .

وی افزود: در این خصوص با تدابیر در نظر گرفته شده و همکاری دستگاه های ذیربط از آغاز تجاوز خصمانه و وحشیانه دشمن بیش از ۲۵۰ دستگاه تاکسی به متقاضیان تحویل شد و تعداد تاکسی های تحویلی به منقاضیان از ۷۵۰ دستگاه فراتر رفته و برنامه ریزی برای تحویل سایر تاکسی ها به متقاضیان در حال انجام است .

محمد رضازاده

