۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

یوسف پزشکیان: «آقا مجتبی» سلامت هستند

فرزند رئیس جمهوری نوشت: خبری از مصدوم شدن آقا مجتبی شنیدم. از دوستانی که ارتباط داشتند سوال کردم. گفتند به لطف خدا سلامت هستند و مشکلی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف پزشکیان، فرزند رئیس جمهوری در کانال تلگرامی خود نوشت: همه فکر می‌کنند که فقط رئیس‌جمهور است که می‌تواند کاری کند و نقشی برای خود قائل نیستند. با شگفتی تمام تقریبا در هیچ جلسه‌ای ندیده‌ام که در آن موضوع صحبت این باشد که «ما، جمع حاضر، چه کاری باید بکنیم؟». و بعد برای این کار، یک تقسیم کار مشخص صورت گیرد و یک جدول زمانی تعیین شود.

وی افزود: خبری از مصدوم شدن آقا مجتبی شنیدم. از دوستانی که ارتباط داشتند سوال کردم. گفتند به لطف خدا سلامت هستند و مشکلی نیست.

فرزند رئیس جمهور گفت: با خواهر و برادرم به این فکر می‌کردیم که آیا ممکن است این دو سال از دوره ریاست‌جمهوری پدر به سلامت به انتها برسد و ما برگردیم به زندگی خودمان پیش از همه این اتفاقات؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
