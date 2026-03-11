لیلا چراغی در گفت و گو با خبرنگار مهر انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای به عنوان رهبری انقلاب اسلامی را نشانهای از اعتماد به سازوکار مردمسالاری دینی در کشور دانست و اظهار کرد: نگاه ما به رهبری جدید انقلاب اسلامی، نگاهی همراه با اعتماد کامل است. چرا که این انتخاب از سوی مجلس خبرگان رهبری صورت گرفته و برای ما از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: در نظام مردمسالاری دینی، یکی از مهمترین عرصههایی که مردم از طریق آن میتوانند نظارت و انتخاب غیرمستقیم داشته باشند، موضوع تعیین رهبری است که از سوی خبرگان منتخب مردم انجام میشود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: این سازوکار نشاندهنده بلوغ و بالندگی نظام و حاکمیت مردمسالار در جمهوری اسلامی ایران است که بحمدالله از چنین ظرفیتی برخوردار است.
چراغی تأکید کرد: ما نهتنها به انتخاب مجلس خبرگان رهبری اعتماد داریم و برای آن احترام قائل هستیم، بلکه با جان و دل پیرو فرد منتخب نیز هستیم و خداوند را شاکریم که بهترین انتخاب ممکن صورت گرفته است.
حمایت و تبعیت از رهبری، مهمترین مسئولیت مردم پس از بیعت
این فعال فرهنگی با اشاره به مسئولیتهای مردم، و نخبگان پس از این بیعت تاریخی اظهار کرد: یکی از مهمترین مسئولیتهایی که بر دوش ما قرار دارد، حمایت از رهبر جدید انقلاب اسلامی و بیعت با ایشان است و پس از آن نیز پشتیبانی و تبعیت از فرامین و دستورات رهبری اهمیت ویژهای دارد.
چراغی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» تصریح کرد: همانگونه که در این اثر نیز بیان شده، ولایت به معنای پیوند عمیق میان امام و امت است و تحقق آن بدون حضور و همراهی مردم امکانپذیر نیست.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: حضور و حمایت مردم نقشی تعیینکننده در شکلگیری و استمرار حاکمیت دینی دارد و همین همراهی میتواند به ولی فقیه کمک کند تا وظایف خود، بهویژه اجرای احکام الهی در حکومت اسلامی، به بهترین شکل ممکن محقق سازد.
نخبگان،حلقه پیوند آگاهی جامعه با ولایت فقیه
چراغی در ادامه با اشاره به مسئولیت نخبگان جامعه در شرایط کنونی و پس از بیعت با رهبری افزود: نخبگان علاوه بر تأیید منتخب مجلس خبرگان رهبری، وظیفه مهم تبیین جایگاه ولایت فقیه در جامعه، بهویژه در میان نسل جوان را بر عهده دارند. چرا که این قشر نقش مهم و تأثیرگذاری در آینده کشور ایفا میکند و لازم است جایگاه ولایت فقیه برای آنان بهصورت دقیق و روشن تبیین شود.
این فعال فرهنگی خاطرنشان کرد: این مسئولیت، وظیفهای خطیر است و اگر در انجام آن کوتاهی شود، ممکن است همان اتفاقاتی تکرار شود که در دوران امیرالمؤمنین(ع) رخ داد.زمانی که بسیاری از افراد به دلیل عدم شناخت صحیح از جایگاه آن حضرت، تحت تأثیر حاکمان و منافقان آن دوره قرار گرفتند.
وی افزود: حتی در تاریخ نقل شده که برخی افراد از شدت ناآگاهی پرسیده بودند مگر علی(ع) نماز هم میخوانده است. این مسئله نشان میدهد که اگر تبیین و آگاهیبخشی صورت نگیرد، امکان سوءاستفاده جریانهای انحرافی از افکار عمومی وجود دارد.
چراغی با اشاره به تجربههای معاصر نیز بیان کرد: در سالهای گذشته نیز مشاهده کردیم که برخی جوانان به دلیل شناخت ناکافی نسبت به جایگاه ولایت فقیه، موضعگیریهای متفاوتی داشتند.از این رو نخبگان جامعه میتوانند نقش بسیار مؤثری در افزایش آگاهی عمومی و تبیین صحیح این جایگاه ایفا کنند.
اعتماد مردم به انتخاب خبرگان،جلوهای از بلوغ سیاسی جامعه
چراغی همچنین به نقش فرهنگ و دانشگاه در تعمیق و انتقال مفهوم بیعت به نسل جوان هم اشاره کرد و گفت: اساتید دانشگاه و حوزه هم نقش بسیار مهمی در تبیین و انتقال مفهوم بیعت با امام و رهبر جدید به جامعه، بهویژه نسل جوان دارند.
وی افزود: اگر جامعهای به سطحی از بلوغ و رشد برسد که اقشار مختلف آن با صدور بیانیه و اعلام موضع، بیعت خود را با رهبر اعلام کنند، این امر نشاندهنده بلوغ اجتماعی و تحقق مردمسالاری دینی در آن جامعه است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در چنین شرایطی مردم به این درک رسیدهاند که در انتخاب رهبر خود نقش دارند و در عین حال به انتخاب مجلس خبرگان رهبری اعتماد کرده، به آن احترام میگذارند و از آن حمایت میکنند.
چراغی در ادامه درباره شاخصهای امیدآفرین در شخصیت حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، اظهار کرد: آنچه از شخصیت ایشان بیان شده، در درجه نخست بُعد علمی و فکری ایشان است که هم در میان نخبگان حوزوی و هم دانشگاهی مورد توجه قرار دارد.
