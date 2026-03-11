علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، انتخاب جانشین رهبرشهید در بحرانی‌ترین موقعیت را شجاعانه و مقتدرانه دانست و گفت: یکی از ویژگی‌های حقوق اساسی کشور تقسیم کانون قدرت، همپوشانی فقدان هرکدام از ارکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است که شاید در دنیا کم نظیر بوده و فهم آن برای جریان سلطه ثقیل باشد.

وی افزود: در شرایطی جنگ رمضان به کشور تحمیل شد که جنگ دوازده روزه پس از ۲۲ سال مطالعه و جنگ اغتشاشات به میهن عزیزمان تحمیل شد، این جنگ نیز با ایجاد درگیری و جنگ بین کشورهای افغانستان و پاکستان شبیه‌سازی شد.

دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: حمله طالبان به پاکستان و پاسخ پاکستان که منجر به کشته شدن رهبر طالبان و خاتمه جنگ شد در واقع نمونه واقعی و از قبل اجرا شده از طراحی حمله تروریسم جهانی صهیونی - آمریکایی به ایران اسلامی بود.

کیهانیان ادامه داد: دشمن با توهم اینکه با هدف قرار دادن رهبر معظم انقلاب شاکله نظام را فروریخته و نظام سیاسی کشور را دچار تزلزل خواهد کرد و برای آن تسلط خواهند یافت؛ چنین حملاتی را انجام داد.

وی گفت: حاکمیت در این شرایط ضمن انجام وظایف به موقع ارکان و تشکیل شورای رهبری همه امور را بدون هیچ نقصانی با حضور مقتدرانه مردم فهیم ایران اسلامی پیش برد و در برابر حملات خارجی و داخلی همچنین اقدام و تهدیدات جدی دشمن اقدام به خنثی کردن توطئه کرد.

دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی تصریح کرد: در شرایطی که ستون پنجم همراه جریان متخاصم فعال هستند مجلس خبرگان رهبری با شجاعت و مقتدرانه نسبت به معرفی جانشین رهبر شهید انقلاب اقدام کرد.

کیهانیان افزود: بررسی زوایا و خواستگاه اکثریت ارکان نظام یعنی ملت، حکومت و حاکمیت و جلب نظر ایشان در تبعیت و فرمانبرداری بعدی از اهمیت راهبردی در انسجام ملی و اسلامی مورد توجه است که در این موقعیت حساس بوده و الحمدالله این تصمیم با مقبولیت عمومی، خاص و عام مواجه شد و مسیر حرکت انقلاب اسلامی هموارتر به سوی قله پیش خواهد رفت.

وی تأکید کرد: واکنش عامه در بیعت با رهبری سومین زعیم ولی فقیه مسلمین حضرت آیت الله مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) و هم چنین کشورهای مختلف نشان از مقبولیت ملی و جهانی ایشان و همچنین فضای دینی و فقاهتی کشور دارد.

دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی عنوان کرد: با کمک خداوند کشور به مسیر خود با اقتدار برای طی مراحل ترسیم شده توسط رهبران فقید برای رسیدن به تمدن اسلامی متصل به حکومت-دولت حضرت ولی عصر(عج) با استقامت ملت بزرگ ایران ادامه خواهد داد.