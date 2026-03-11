۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

آغاز مرحله تکمیلی فروش اینترنتی ایران‌خودرو از روز ۲۴ اسفندماه

شرکت ایران‌خودرو در نظر دارد مرحله تکمیلی فروش اینترنتی محصولات خود را از روز یکشنبه(۲۴ اسفندماه) آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، با توجه به ظرفیت‌های اختصاص یافته و عدم تکمیل ظرفیت طرح‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دوازدهمین دوره فروش محصولات ایران‌خودرو، سایت فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه به روش فروش فوق‌العاده و با موعد تحویل ۹۰ روزه برای عموم فعال و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

امکان خرید برای افرادی که در روش اولویت‌بندی واریز وجه نموده‌اند، میسر نمی‌باشد.

خودروهای قابل عرضه در این دوره از فروش شامل خانواده پژو ۲۰۷، تارا دستی V1P، ری‌را، سورن پلاس، خانواده دنا و رانا پلاس هستند.

حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال می‌باشد و متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته، از شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا خرید داشته و فاکتور فروش به نامشان صادر شده باشد، نمی‌توانند در این طرح شرکت کنند.

