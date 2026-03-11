پیام تبریک سرلشکر ستاد علی شهبازی خطاب به رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر ستاد علی شهبازی رئیس گروه مشاورین نظامی فرمانده معظم کل قوا بمناسب انتخاب آیت الله سیدمجتبی خامنه ای بیانیه ای صادر کرد. متن بیانیه به شرح ذیل است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم‌

محضر مبارک رهبر معزّز انقلاب اسلامی

حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(زید عزّه)

سلامٌ علیکم؛

ایام سوگواری و شهادت مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علی(ع) و شهادت جانسوز و طاقت فرسای فرید زمان، رهبر عظیم الشأن و سرور و مولایمان، پدر ارجمند جنابعالی و امت اسلامی و همچنین شهادت سایر شهدای اعزّه بیت معظم له و ملت شریف ایران را تسلیت عرض میکنم.

سپاس و حمد فراوان خداوند منان را که التیام این مصیبت جانکاه مسلمانان جهان را با انتخاب و انتصاب سلاله پاک رهبر شهیدمان مقدر فرمود تا با پیروی از تدابیر آن شهید عزیز، دوران عزت و اقتدار اسلام تداوم یافته و افق درخشان استقلال و پیشرفت هرچه سریعتر در دسترس قرار گیرد.

اینجانب ضمن عرض تبریک به مناسبت این انتصاب شایسته و بایسته، بیعت، اطاعت محض و وفاداری و پایداری خود و گروه مشاورین نظامی آن جناب را تا اهداء آخرین قطره خون اعلام داشته و از درگاه قادر متعال سلامتی، سربلندی و توفیقات جنابعالی در همه سطوح را در تداوم راه امامین انقلاب(ره) در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) مسئلت مینمایم.