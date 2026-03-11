برگزاری مراسم احیای شب قدر در زندان مرکزی سنندج 

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شبهای قدر، مراسم اعتکاف لیالی قدر تحت عنوان «در هواخوری خدا» و سوگواری شهادت حضرت علی علیه السلام با حضور زندانیان و کارکنان در نمازخانه بزرگ زندان مرکزی سنندج برگزار شد.

در این مراسم معنوی ماموستا میرکی از روحانیون این مرکز بامداد چهارشنبه در سخنانی با اشاره به فضیلت شبهای قدر و ایام نزول قرآن، زندانیان را به بهره مندی از فیوضات این ایام توصیه کرد و گفت: عظمت و فضیلت این شب بر سایر شبها از اهمیت خاصی برخوردار است و از فضایل شبهای قدر میتوان به آمرزش گناهان اشاره کرد.

وی افزود: شب قدر، پرارج ترین و پررمز و رازترین شبها در گردونه زمان است که قلمها در وصفش می‌شکنند، زبانها از توصیفش قاصرند و عقل در فهم آن مبهوت و متحیر میماند.

مصطفی محمدی رئیس زندان مرکزی سنندج نیز در سخنانی با اشاره به انواع صبر، حضرت علی را نمونه واقعی و عینی صبر در همه شقوق آن در زندگی معرفی و بیان کرد: بالاترین درجه صبر در زندگی حضرت علی(ع) وجود داشته است و وقتی ائمه می خواستند روی صفات حضرت امیر تأکید کنند، روی صبر ایشان تأکید ویژه ای می‌کردند.

مداحی و سوگواری شب شهادت حضرت علی(ع) بخش دیگری از این مراسم معنوی بود که با حضور پرشور زندانیان و کارکنان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم چند ساعته که با شور و حال معنوی وصف ناپذیری برگزار شد، جزء بیست و یکم قرآن کریم قرائت شد.