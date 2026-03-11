۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵

برگزاری مراسم احیای شب قدر در زندان مرکزی سنندج 

سنندج-مراسم «در هواخوری خدا» و اعتکاف شبهای قدر همزمان با ایام شهادت جانسوز حضرت علی (ع) در زندان مرکزی سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شبهای قدر، مراسم اعتکاف لیالی قدر تحت عنوان «در هواخوری خدا» و سوگواری شهادت حضرت علی علیه السلام با حضور زندانیان و کارکنان در نمازخانه بزرگ زندان مرکزی سنندج برگزار شد.

در این مراسم معنوی ماموستا میرکی از روحانیون این مرکز بامداد چهارشنبه در سخنانی با اشاره به فضیلت شبهای قدر و ایام نزول قرآن، زندانیان را به بهره مندی از فیوضات این ایام توصیه کرد و گفت: عظمت و فضیلت این شب بر سایر شبها از اهمیت خاصی برخوردار است و از فضایل شبهای قدر میتوان به آمرزش گناهان اشاره کرد.

وی افزود: شب قدر، پرارج ترین و پررمز و رازترین شبها در گردونه زمان است که قلمها در وصفش می‌شکنند، زبانها از توصیفش قاصرند و عقل در فهم آن مبهوت و متحیر میماند.

مصطفی محمدی رئیس زندان مرکزی سنندج نیز در سخنانی با اشاره به انواع صبر، حضرت علی را نمونه واقعی و عینی صبر در همه شقوق آن در زندگی معرفی و بیان کرد: بالاترین درجه صبر در زندگی حضرت علی(ع) وجود داشته است و وقتی ائمه می خواستند روی صفات حضرت امیر تأکید کنند، روی صبر ایشان تأکید ویژه ای می‌کردند.

مداحی و سوگواری شب شهادت حضرت علی(ع) بخش دیگری از این مراسم معنوی بود که با حضور پرشور زندانیان و کارکنان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم چند ساعته که با شور و حال معنوی وصف ناپذیری برگزار شد، جزء بیست و یکم قرآن کریم قرائت شد.

