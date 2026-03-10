خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: با فرارسیدن دهه پایانی ماه مبارک رمضان، حال و هوای شهر سنندج رنگ و بویی متفاوت به خود می‌گیرد، خیابان‌ها و محله‌های این شهر آرام آرام به سمت شب‌هایی می‌روند که در فرهنگ دینی مسلمانان جایگاهی ویژه دارد؛ شب‌هایی که در آن‌ها درهای رحمت الهی گشوده می‌شود و مؤمنان با دعا و نیایش به درگاه پروردگار روی می‌آورند.

در این میان، مسجد قبا در سنندج یکی از مکان‌هایی است که در شب‌های قدر شاهد حضور گسترده مردم مؤمن شهر است.

از ساعات اولیه شب، نمازگزاران در گروه‌های مختلف راهی این مسجد می‌شوند تا در برنامه‌های عبادی و معنوی این شب‌ها شرکت کنند.

پیر و جوان، خانواده‌ها و نوجوانان، همگی با نیتی مشترک در این مکان گرد هم می‌آیند؛ نیتی برای بهره‌گیری از فضیلت شب‌هایی که در باور مسلمانان سرنوشت یک سال انسان در آن رقم می‌خورد.

مسجد قبا؛ میزبان شب‌های پرشور عبادت

با نزدیک شدن به زمان اقامه نماز عشا، فضای اطراف مسجد قبا به تدریج پرجنب‌وجوش می‌شود، جمعیت آرام آرام وارد مسجد می‌شوند و صفوف نمازگزاران شکل می‌گیرد، برخی در گوشه‌ای از شبستان مشغول تلاوت قرآن هستند، عده‌ای ذکر می‌گویند و برخی نیز در سکوتی آمیخته با آرامش، لحظاتی را به تفکر و نیایش اختصاص داده‌اند.

مسجد قبا در این شب‌ها حال و هوایی متفاوت دارد،‌نور ملایم شبستان، صدای آهسته تلاوت قرآن و حضور گسترده نمازگزاران فضایی سرشار از معنویت ایجاد کرده است.

بسیاری از مردم سنندج هر ساله در این شب‌ها ترجیح می‌دهند بخشی از زمان خود را در این مسجد بگذرانند و در کنار دیگر مؤمنان به عبادت بپردازند.

در میان جمعیت، چهره‌های آشنا و قدیمی نیز دیده می‌شود؛ افرادی که سال‌هاست شب‌های قدر را در همین مسجد سپری می‌کنند وبرخی از سالمندان می‌گویند که از دوران جوانی در این مراسم‌ها حضور داشته‌اند و همچنان تلاش می‌کنند این سنت معنوی را حفظ کنند.

حضور گسترده مردم در دهه پایانی رمضان

دهه پایانی ماه مبارک رمضان در سنندج همواره با شور و حال خاصی همراه است مردم این شهر که اکثراً پیرو مذهب اهل سنت هستند، در این ایام توجه ویژه‌ای به عبادات شبانه دارند، مساجد شهر از جمله مسجد قبا، مسجد جامع و دیگر مساجد محلات، هر شب میزبان جمعیت زیادی از نمازگزاران هستند.

کامل گلباغی مدیر قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم شب‌های قدر هر شب در مسجد قبا تا پایان این ماه مبارک در حال اجرا است.

وی افزود: در این مراسم مرتلین قرآن کریم از جمله فواد مولودی، سید عباس حسینی، ماردین سلیمی و عبدالباسط بشیری حضور دارند.

وی تصریح کرد: در مراسم احیای امشب بهاالدین حسینی از اساتید حوزه قرآنی کردستان به عنوان مناجات‌خوان در این مراسم معنوی حضور داشت.

وی خاطر نشان کرد: این مراسم هر شب از ساعت ۱۲ بامداد تا ۳:۳۰ دقیقه برگزار می‌شود و عموم مردم می‌توانند در این مراسم شرکت کنند.

در این شب‌ها، خانواده‌ها نیز نقش پررنگی در برگزاری آیین‌های عبادی دارند و بسیاری از خانواده‌ها پس از افطار و استراحت کوتاه، به همراه فرزندان خود راهی مساجد می‌شوند، حضور نوجوانان و جوانان در کنار بزرگان خانواده جلوه‌ای از انتقال سنت‌های دینی از نسل‌های گذشته به نسل‌های جدید را به نمایش می‌گذارد.

برای بسیاری از مردم سنندج، شب‌های قدر تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه فرصتی برای گردهمایی معنوی جامعه نیز محسوب می‌شود و دیدار دوستان، همسایگان و اقوام در فضای مسجد، در کنار انجام عبادات، به تقویت پیوندهای اجتماعی میان مردم کمک می‌کند.

اقامه نماز تراویح؛ سنتی دیرینه در میان اهل سنت

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های شب‌های رمضان در سنندج، اقامه نماز تراویح است، این نماز که از سنت‌های رایج در میان اهل سنت به شمار می‌رود، در مساجد شهر با حضور گسترده نمازگزاران برگزار می‌شود.

در مسجد قبا نیز نماز تراویح هر شب پس از نماز عشا اقامه می‌شود و در شب‌های قدر حال و هوای ویژه‌تری دارد و صفوف نمازگزاران در شبستان‌های مسجد شکل می‌گیرد و صدای قرائت قرآن توسط امام جماعت در فضای مسجد طنین‌انداز می‌شود.

نمازگزاران در این نماز طولانی و معنوی، با تمرکز و آرامش در کنار یکدیگر به عبادت می‌پردازند و بسیاری از آنان معتقدند که نماز تراویح یکی از زیباترین جلوه‌های عبادت جمعی در ماه رمضان است و فرصتی فراهم می‌کند تا مسلمانان بخش‌های بیشتری از قرآن را در این ماه مبارک بشنوند.

در شب‌های قدر، شرکت‌کنندگان با انگیزه بیشتری در این نماز حضور پیدا می‌کنند و تلاش می‌کنند از لحظات این شب‌ها بیشترین بهره معنوی را ببرند.

تلاوت قرآن؛ محور اصلی برنامه‌های شب قدر

در کنار نماز تراویح، تلاوت قرآن کریم از دیگر برنامه‌های اصلی شب‌های قدر در مسجد قبا است، بسیاری از شرکت‌کنندگان پیش از آغاز نماز یا پس از آن، در حلقه‌های کوچک یا به صورت فردی به قرائت قرآن می‌پردازند.

برخی از نمازگزاران قرآن‌های کوچکی همراه خود دارند و در گوشه‌ای از مسجد به تلاوت آرام آیات الهی مشغول می‌شوند. در برخی مواقع نیز قاریان قرآن آیاتی از کلام وحی را با صوت دلنشین قرائت می‌کنند و حاضران با دقت به آن گوش می‌دهند.

برای بسیاری از مؤمنان، شب‌های قدر فرصتی مناسب برای نزدیکی بیشتر به قرآن است آنان معتقدند که در این شب‌ها تلاوت قرآن تأثیر معنوی عمیق‌تری بر دل انسان می‌گذارد و می‌تواند زمینه‌ساز تحول روحی و اخلاقی باشد.

شب‌هایی برای دعا و طلب بخشش

یکی از جلوه‌های اصلی شب‌های قدر، دعا و نیایش است، در مسجد قبا نیز پس از پایان نمازها، برنامه‌های دعا برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان با خواندن دعاهای مختلف از خداوند طلب رحمت، مغفرت و برکت می‌کنند.

در این لحظات، سکوتی خاص بر فضای مسجد حاکم می‌شود و بسیاری از افراد سر در گریبان فرو برده و با خدای خود راز و نیاز می‌کنند، برخی با چشمانی اشک‌آلود دعا می‌خوانند و برخی دیگر در سکوتی عمیق به ذکر و استغفار مشغول هستند.

برای بسیاری از مردم، شب‌های قدر زمانی برای بازنگری در زندگی و اصلاح رفتارها نیز محسوب می‌شود، آنان تلاش می‌کنند در این شب‌ها با توبه و طلب بخشش، صفحه‌ای تازه در زندگی خود بگشایند.

استمرار سنت‌های دینی در جامعه سنندج

برگزاری مراسم شب‌های قدر در مساجد سنندج نشان‌دهنده استمرار سنت‌های دینی در این شهر است، مردم این منطقه همواره تلاش کرده‌اند آیین‌های مذهبی خود را با حفظ اصالت و سادگی برگزار کنند.

بسیاری از بزرگان و روحانیان شهر نیز در این مراسم‌ها حضور دارند و با سخنرانی‌های کوتاه، مردم را به تقوا، همدلی و کمک به نیازمندان دعوت می‌کنند، آنان تأکید می‌کنند که شب‌های قدر تنها به عبادات فردی محدود نمی‌شود، بلکه فرصتی برای تقویت ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی نیز به شمار می‌رود.

در کنار برنامه‌های عبادی، برخی از مساجد نیز اقدام به توزیع نذری یا پذیرایی ساده از نمازگزاران می‌کنند، این اقدام‌ها فضای صمیمانه‌تری در میان شرکت‌کنندگان ایجاد می‌کند و حس همبستگی میان مردم را افزایش می‌دهد.

شب‌هایی که تا سحر ادامه دارد

مراسم شب‌های قدر در مسجد قبا معمولاً تا ساعات پایانی شب ادامه دارد بسیاری از شرکت‌کنندگان ترجیح می‌دهند تا نزدیکی سحر در مسجد بمانند و لحظات باقی‌مانده را به دعا و عبادت اختصاص دهند.

در ساعات پایانی شب، فضای مسجد آرام‌تر و معنوی‌تر می‌شود برخی همچنان به تلاوت قرآن مشغول هستند و برخی دیگر در سکوتی عمیق به نیایش می‌پردازند.

صدای آرام ذکر و دعا در فضای مسجد طنین‌انداز است و حاضران تلاش می‌کنند از آخرین لحظات این شب‌های پربرکت بهره ببرند.

با نزدیک شدن به زمان سحر، برخی از نمازگزاران آماده بازگشت به خانه می‌شوند تا برای روزه‌داری روز بعد آماده شوند و با این حال، بسیاری از آنان امیدوارند که حضور در این شب‌های معنوی، تأثیر عمیقی بر زندگی و روحیه آنان داشته باشد.

شب‌های قدر در سنندج جلوه‌ای از ایمان، همبستگی و پایبندی مردم به سنت‌های دینی است حضور پرشور شهروندان در مساجد، به‌ویژه مسجد قبا، نشان می‌دهد که این شب‌های پرفضیلت همچنان جایگاه ویژه‌ای در زندگی معنوی مردم این شهر دارد.

در حالی که شب‌های قدر یکی پس از دیگری سپری می‌شود، صدای دعا و تلاوت قرآن در مساجد سنندج همچنان طنین‌انداز است؛ صداهایی که روایتگر امید، ایمان و پیوند عمیق مردم این دیار با ارزش‌های دینی و معنوی است.