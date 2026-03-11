فیلمساز لبنانی مهمان «سینماحقیقت» در حمله اسرائیل مجروح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نفل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، حسین قانصو فیلمساز جوان لبنانی که با مستند «وعده» در بخش مسابقه غزه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» حضور داشت و به ایران آمده بود، در حملات تازه رژیم صهیونیستی به لبنان مجروح و مجبور به ترک محل زندگی خود شد.

حسین قانصو با ارسال پیامی به واحد بین‌الملل مرکز گسترش درباره احوال این روزهای خود نوشته است:

«اسرائیل خانه من را در جنوب لبنان بمباران کرد. به تازگی از بیمارستان مرخص شدم. لطفا برایم دعا کنید. درباره جنایت های اسرائیل که در لبنان رخ می‌دهد اطلاع رسانی کنید.

آنها غیرنظامیان را در خانه‌هایشان هدف قرار می دهند، جنوب لبنان هر ۵ دقیقه مورد حمله قرار می گیرد، پا و دستم بر اثر بمباران، مجروح شده است. روزهای سختی را پشت سر می‌گذارم، برای شما و مردم لبنان آرزوی سلامتی دارم.»

مستند «وعده» درباره زندگی در غزه، بمباران این منطقه توسط اسرائیل و وضعیت خانواده‌های فلسطینی است.