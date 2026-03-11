شهروندان آسیب دیده از اصابت های جنگ در البرز به فرمانداری مراجعه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز ظهر امروز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه به ارایه آخرین وضعیت استان در پی تهاجم رژیم صهیونسیتی و آمریکا پرداخت و با اشاره به نبود نگرانی در تامین مایحتاج مردم در استان گفت : تیم های نظارتی با کمک گروه های مردمی ، رسانه ها ، فعالین اجتماعی ، مدیران محلات استان و ضابطین ، به صورت محسوس و نا محسوس به فرایند خدمت رسانی در تامین کالاهای اساسی مردم نظارت دارند و تا کنون با صدها واحد متخلف متناسب با تخلف از جریمه تا پلمپ اقدام شده و این مسیر ادامه دارد .

عبداللهی افزود : ما اجازه نخواهیم داد که سودجویان اقتصادی از شرایط برای خودشان سواستفاده کنند و در صورت مشاهده برخورد قاطع خواهد شد و در این مسیر هیچگونه مماشاتی نخواهیم داشت.

او ادامه داد : رژیم صهیونسیتی با همراهی آمریکای جنایتکار با حمله به مراکز مسکونی ، خدماتی ، مدارس و درمانی باعث شده تا جان شهروندان البرزی به خطر بیافتد و تعدادی از آنها شهید ، مجروح و یا جانباز شوند که این امر موجب تأسف است و استانداری البرز با کمک بقیه دستگاه ها در حال برآورد خسارت ها و جبران آن برای بازگشت زندگی این شهروندان شجاع می باشد .

استاندار البرز گفت : خسارت دیدگان به فرمانداری ها مراجعه کنند و یا به تیم های مستقر در محل های اصابت تا اقدامات لازم صورت گیرد . همچنین همه شهروندان خسارت دیده مهمان با افتخار ما هستند و در محل های مناسب اسکان و اقامت داده شدند .

عبداللهی همچنین از مردم خواست تا به شایعات توجه نکنند و به رسانه های خارجی که جز دروغ ، نفرت و شایعه سازی برای تخریب و تضعیف روحیه ملی اقدامی نمی کنند ، توجه ننمایند و بدانند که دولت در همه بخش ها در کنار نیروهای مسلح کشور در راه پاسداری از وطن ایستاده است.

او از رسانه های استان خواست تا بیان واقعیت ها را مثل همیشه معیار بگذارند و علاوه بر نشان دادن قصاوت و پلیدی دشمن ، موفقیت های مستمر نیروهای مسلح را در پاسخ به تهاجمات دشمن نشان دهند تا شهروندان عزیز ، بدانند که ایران قوی با دشمنان زبون خود چه می کند.

استاندار در پایان با اشاره به برنامه راهپیمایی های شبانه مردم شجاع و دلاور استان البرز گفت : البرز در ایران بی نظیر است و مردم پای ولایت و ایران ایستاده اند ، دشمنان باید ببینند و بدانند که مردم عاشق کشورشان هستند و یک وجب از آن را نداده و نمی دهند و اگر اختلاف نظر هم هست موجب بالندگی و ارتقای سیاسی و اجتماعی شده نه اختلاف بنیادین و بر سر وطن کسی معامله نخواهد کرد .

وی از حضور حماسی مردم در تجمعات شبانه که در رثای امام شهید و بیعت با امام سید مجتبی خامنه‌ای ( دامت برکاه) و حمایت از نیروهای مسلح کشورمان برگزار می شود تقدیر و تشکر کرد و ادامه این حمایت ها را دلگرمی برای دلاور مردان قهرمان کشور دانست .