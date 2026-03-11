به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه لیگ برتری پس از تعویق بازی های فصل جاری لیگ برتر فوتبال کشور به دلیل حمله دشمن به ایران با درخواست سفر اعضای خارجی به کشورهای خود موافقت کردند.

باشگاه پرسپولیس نیز در همین راستا با سفر اوسمار ویه‌را سرمربی تیم و بازیکنان خارجی نظیر اوستون ارونوف، مارکو باکیچ، دنیل گرا و ... نیز موافقت کرد تا آنها به دیدار خانواده‌های خود بروند.

حالا تمام اعضای خارجی پرسپولیس از سرمربی تا دستیاران او و بازیکنان در پیام های جداگانه ای به پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه ضمن ابراز همدردی بابت از دست دادن تعدادی از هموطنان اعلام کردند تا پایان قرارداد فصل جاری خود به آن پایبند خواهند بود و هیچ کدام قرارداد خود را فسخ نمی کنند.

اوسمار اعلام کرده است هر زمان امکان بازگشت به منطقه فراهم شودبه تهران باز می گردد و قطعا تیم را تا پایان فصل همراهی خواهد کرد.