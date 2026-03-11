کنترل اقتصاد در شرایط جنگی بر عهده دولت است نه بازار

احسان سلطانی یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با لزوم اقدامات متناسب در شرایط موجود اظهار کرد: مشکلی که ما در این چند سال داشتیم این بود که ما به دنبال حکومت اسلامی بودیم و بخش هایی به دنبال اقتصاد لیبرال و این تناقض منجر وقوع مشکلات و لطماتی شد.

وی عنوان کرد: در جنگ هشت ساله ایران و عراق هم کمبود وجود داشت اما مردم ایران بارها ثابت کردند که کمبود را تحمل می کنند. اگر در بازه ای از زمان اعتراض اقتصادی شکل گرفت برای آن بود که مردم احساس کردند تبعیضاتی وجود دارد و همین احساس منجر به بروز نگرانی و اعتراض شد. در مقابل این مردم، دولتمردان باید در شرایط جنگی و تحریمی از خرج های غیرضروری بپرهیزند تا منجر به اعتراض مردم نشود.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت باید کنترل شرایط را خودش در دست بگیرد نه اینکه آن را به دست بازار بسپارد. این شرایط نیازمند مسئولان قاطع است که شرایط جنگی را مدیریت کنند. در این شرایط باید به مردم تضمین داده شود که اهداف آنها تأمین می شود و در عین حال فسادی هم رخ نخواهد داد.

سلطانی با اشاره به تصمیم اشتباه جراحی اقتصادی کشور در دوران جنگی و تحریمی، بیان کرد: نتیجه آن تصمیم، خواسته یا ناخواسته این شرایط را رقم می زند. در این شرایط فقط باید افرادی در کنار مردم قرار بگیرند که مقاوم باشند و کاری کنند که میان مردم اتحاد شکل بگیرد همانطور که در گذشته فقیر و غنی کنار هم زندگی می کردند.