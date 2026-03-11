بیانیه اساتید و نخبگان نظام سلامت با تأکید بر همراهی با رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جمعی از اعضای هیات علمی، نخبگان و پژوهشگران برجسته نظام سلامت کشور در بیانیه ای ضمن اعلام بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله و حمایت و تبعیت کامل از فرامین ایشان، تاکید کردند در سایه هدایت‌های های رهبری معظم، تمامی توان علمی و تجربی خود را در جهت خدمت به مردم و ارتقای سلامت کشور به کار خواهند بست.

این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا»

ما جمعی از اساتید پیشکسوت و نخبگان علوم پزشکی کشور، ضمن عرض تسلیت فقدان جانسوز رهبر کبیر انقلاب اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه) ، انتخاب هوشمندانه و مقتدرانه سومین رهبر رشید انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری را که در راستای صیانت از آراء مردم شریف ایران و اجرای دقیق وظایف قانونی برگزیده شدند، را به محضر حضرت ولی عصر (عج)، آحاد ملت شریف ایران، آزادگان جهان و جامعه علمی و نخبگان کشور عزیزمان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.

این انتخاب شایسته در بحبوحه‌ نبرد تاریخی با مستکبران عالم، نشان از پویایی، استواری و انتظام بی‌بدیل نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد که حتی در سخت‌ترین شرایط، با رعایت موازین قانونی و شرعی، سکان هدایت جامعه را به دست باکفایت جانشینی صالح سپردند.

ما جمعی از اساتید، اعضای هیات علمی و پژوهشگران نظام سلامت ایران اسلامی ضمن بیعت قلبی و عملی با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، بر خود فرض می‌دانیم که در سایه هدایت‌های ایشان، تمامی توان علمی و تجربی خویش را در جهت خدمت به مردم عزیز و ارتقای نظام سلامت کشور به میدان آوریم؛

ان‌شاءالله این انتخاب، سرآغاز فصلی نو از شکوفایی و اقتدار ایران اسلامی در عرصه‌های جهانی خواهد بود .

والسلام