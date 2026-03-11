حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ساعات آینده آسمان استان بوشهر قسمتی ابری، همراه با غبار محلی در برخی ساعات وزش باد، و در برخی مناطق بارش پراکنده باران، گاهی رعد و برق و در برخی نقاط مه صحبگاهی است.

وی از ورود سامانه بارشی به استان بوشهر از فردا خبر داد و تصریح کرد: از اواخر وقت امروز با نفوذ تدریجی سامانه بارشی به استان بوشهر و تقویت آن طی فردا و پس فردا در برخی ساعات، بارش پراکنده باران گاهی رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: در این مدت با افزایش سرعت وزش باد بر روی خلیج‌فارس سواحل و فراساحل استان بوشهر به تناوب مواج و متلاطم می‌شود.

وی جهت وزش باد در استان بوشهر را متغیر غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۱۲ تا ۳۸ در ساعت و از فردا در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۸ کیلومتر در ساعت در ساحل و در سواحل جنوبی استان بوشهر اعلام کرد.

شکوهی خاطرنشان کرد: ارتفاع موج خلیج‌فارس ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در برخی ساعات بین ۹۰ تا ۱۵۰ و گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.