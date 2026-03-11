بیعت ایلات و طوایف کهگیلویه و بویراحمد با سومین رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، ایلات و طوایف کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه هایی بیعت خودشان با نظام مقدس جمهوری اسلامی را اعلام کردند.

بیعت ایل سرکوهکی استان کهگیلویه و بویراحمد

بسم الله الرحمن الرحیم

مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ‌تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ (بقره/۱۰۶ )

پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد. امام کبیر انقلاب

ولایتی که از آنِ امیرالمؤمنین و منصوب پیامبر بود، ولایت سیاسی بود.

امام شهید انقلاب

من اهمیت نمی‌دهم در باره ما چه می‌گویند، من می‌خواهم دل ولایت را راضی کنم.شهیـد خرازی

ایل سـرکـوهکـی، باافتخار تمام، برخود لازم می‌داند با اعلام بیعت آگاهانه با ولی امر مسلمین؛ حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، نهایت شکرگزاری خود را به‌سبب انتخاب شایسته و هوشمندانه، توسط مجلس خبرگان رهبری، اعلان نموده، نکات مهم زیر را مؤکداً یادآوری نماید؛

۱. در جهان پرمخاطره‌ی معاصر، تنها اطاعت محض از ولی فقیه است که می‌تواند ایرانِ عزیز را از گردنه‌هایِ پرصعوبت و بحران‌هایِ پیچیده، عبور دهد.

۲. انسجام ملی و اتحاد مقدس حولِ محورِ ولایتِ امر است که افق‌هایِ پرامیدی را فرارویِ ملتِ قهرمان ایران و مستضعفانِ جهان نوید می‌دهد.

۳. موقعیت‌شناسی و حضور مستمرِ ملت مؤمن و انقلابیِ ایران اسلامی در تمامِ صحنه‌هاست که می‌تواند روحِ امید و بالندگی و استکبارستیزی را در هسته‌هایِ حزب‌الله و ملت‌هایِ ستمدیده‌ی جهان بدمد و زمینه‌ساز ظهور منجی عالَم گردد.

۴. مجدداً به روحِ بلندِ امامینِ انقلاب و شهدایِ گران‌قدر درود می‌فرستیم، توسعه و تعمیقِ فرهنگِ ایثار و مجاهدت را در همه‌ی عرصه‌ها مورد تأکید قرار می‌دهیم.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

بیعت ایل طیبی استان کهگیلویه و بویراحمد

بسم الله الرحمن الرحیم

ایل طیبی، فرزندان کهگیلویه و بویراحمد، با قلبی سرشار از ایمان و عشقی به ایران، در این بیعت‌نامه، پیمانی استوار با ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، می‌بندیم. ما، ایل طیبی، که در طول تاریخ، پاسدار فرهنگ اصیل ایرانی و اسلام بوده ایم، همواره در کنار انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده‌ایم.

این بیعت، نه صرفاً یک اعلامیه، بلکه عهدی است محکم بر: حفظ وحدت و همدلی: در این برهه حساس، انسجام و اتحاد ملی، سپر بلورین ما در برابر توطئه‌های دشمنان است. ایل طیبی، با تمام توان، در حفظ این وحدت گام برخواهد داشت.

تقویت ارزش‌های اسلامی: ما، به عنوان سربازان ولایت، همواره در راه پاسداری از ارزش‌های اسلامی و اخلاقی گام خواهیم زد و از هرگونه انحراف و ترویج فساد، دوری خواهیم کرد.

حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی: ایل طیبی، با تکیه بر ظرفیت‌های ذاتی و کشاورزی منطقه، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی، تلاش مضاعفی خواهد نمود.

حفظ خون شهدا: ما، به خون پاک شهدا و ایثارگران، مدیون هستیم و پیمان می‌بندیم که راه آن‌ها را با بصیرت و ولایتمداری ادامه دهیم.

خدمت به مردم: ایل طیبی، با تمام وجود، در خدمت به مردم شریف کهگیلویه و بویراحمد و ایران عزیز خواهد بود و در رفع مشکلات و آبادانی کشور، کوشا خواهد بود.

ایل طیبی، با افتخار اعلام می‌کند که در هر شرایطی، در کنار رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد ایستاد و تا آخرین قطره خون، از انقلاب و ایران عزیزمان دفاع خواهد کرد.

بیعت طایفه گودرزی ساکن در استان کهگیلویه و بویراحمد

در پیام این بیعت نامه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ماهیچ آیه ای رانسخ نمی‌کنیم ویابه فراموشی نمی سپریم مگر اینکه بهتر از آن یا مانند آن را می‌آوریم مگرنمیدانید خداوند برهرکاری تواناست. (سوره بقره آیه ۱۰۶)

باقلبی مالامال از اندوه شهادت افتخار آفرین قائد عظیم الشان امت اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای وعرض تسلیت به محضر امام زمان (عج) وهمه آزادگان عالم و بالاخص ملت بصیر و وفادار ایران و مردم غیور و ولایت مدار استان کهگیلویه و بویراحمد ،ما طایفه اصیل گودرزی ساکن نقاط مختلف استان ،ضمن تشکر از مجلس خبرگان رهبری و شکرگزاری به درگاه خداوند مراتب بیعت خود با جانشین شایسته امام خامنه‌ای یعنی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را اعلام نموده و همچون دوران دفاع مقدس که با تقدیم چهارده شهید والامقام وسردارانی مانند هرمزپور،رواز،مهدی پیشوا... در راه دفاع از کیان اسلام و جمهوری اسلامی ایران وآرمانهای انقلاب اسلامی ایستادیم اینک نیز با تمام وجود آماده اطاعت و فرمانبرداری از نایب برحق امام زمان عج و ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای هستیم وتا رفع کامل فتنه از جهان وزمینه سازی برای ظهور مهدی موعود ازپا نمی نشینیم.

وبا فریاد بلند عرض میکنیم:

ای رهبر آزاده آماده ایم آماده!

بیعت سادات امامزاده مختار

شهادت رهبر و قائدمان با زبان روزه را به همه آزادگان جهان تسلیت می‌گوییم و علو درجات ایشان را از خداوند متعال خواستاریم.

ما سادات امامزاده مختار از نوادگان علی ابن الحسین الشهید امام سجاد علیهم السلام که از اول انقلاب اسلامی تاکنون پیرو خط رهبری بوده و هستیم همچون سایر هموطنان عزیزمان با سومین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای پیمان می‌بندیم که پرچم سرخ شهادت رابر دوش خود نگهداریم و نگذاریم شعله مقاومت در برابر ظلم هرگز خاموش شود. میراث رهبر شهیدمان و خون شهدا ضامن استمرار عزت این ملت است.

سادات امامزاده مختار

اعلام بیعت سّاّدّاّتّ شّاّهّ قّاّسّمّیّ با ولی امر مسلمین حضرت آیت اله سید مجتبی خامنه ای

بسم الله الرحمن الرحیم

«ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ. هر آیه ای را که از میان برداریم، بهتر از آن یا مانندش را می آوریم. آیا ندانسته ای که خدا بر هر کاری تواناست» بقره-۱۰۶

انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران را به محضر ملت بزرگ ایران و همه آزادگان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. انشاءالله این انتخاب مبارک، استمرار راه نورانی انقلاب اسلامی و نویدبخش دوره‌ای تازه از عزت، اقتدار و پیشرفت برای ایران اسلامی خواهد بود.

ایل بزرگ سادات امامزاده شاه قاسم(ع) و بستگان در استان های کهگیلویه وبویراحمد،فارس و خوزستان انتخاب حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا را از صمیم قلب تبریک عرض می‌نماییم وبا کمال ارادت، بر این عقیده‌ایم که این انتخاب با تایید حضرت ولی عصر (عج) به عنوان سومین رهبر معظم کشورایران اسلامی، موجب تقویت وحدت و ایجاد امید در دل‌های ملت بزرگ ایران خواهد شد.

ما به عنوان قومی عشایر زاده از تبار علوی و در دامنه های زاگرس همیشه سرفراز ، ضمن میثاق با روح بلند و با عظمت امام شهیدمان که با قدوم‌مبارکشان به استان کهگیلویه وبویراحمد دست نوازش و محبت بر سر عشایر این استان کشیدند و با عطر کلامشان مهر تایید بر غیرت و تعصب و وطن پرستی این قوم زدند بعنوان سربازان وفادار به وطن و نظام و رهبری همانند همه رشادت ها و دلاوری های تمامی اقوام زاگرس نشین عشایر جنوب کشور در دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران و صیانت از مرز ها و خاک این کشور ضمن بیعت با رهبر عزیز و منتخب، حضرت آیت الله امام سیدمجتبی خامنه ای و با

تاسی از تمامی شهدای این قوم‌بزرگ و عشایر زاده در جنوب کشور مطیع فرمانده کل‌قوا و ولی‌امر مسلمین خواهیم بود و تا آخرین نفس پا به رکاب خواهیم ایستاد.

اعلام بیعت سادات امام زاده شاه غالب با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای

به نام خداوند واحدِ قهّار، که عزت را بر مؤمنان و ذلت را بر دشمنان مقدّر فرمود.

ما، سادات امام زاده شاه غالب، در پی شهادت جان‌سوز ولیّ امر مسلمین، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌علیه) به دست دشمنان قسم‌خورده اسلام ،آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی سفاک،گرد هم آمده‌ایم تا با ایمان راسخ و قلبی مالامال از اخلاص،میثاق خویش را با رهبر جدید امت اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی اعلام کنیم.

ما سادات امام زاده شاهزاده غالب، همان‌گونه که همواره در رکاب و در پای مکتب امام شهیدمان تا پای جان ایستاده‌ایم، اینک نیز با همان روحیه ی ایمان، بصیرت و وفاداری، اعلام می‌داریم که در پاسداری از حریم ولایت، دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و حفظ عزت و اقتدار ملت مسلمان ایران، در رکاب مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای ایستاده و از آرمان نظام مقدس مقدس جمهوری اسلامی ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.

پاسداری از اسلام، قرآن و ولایت فقیه را وظیفه‌ای الهی و عهدی جاودان می‌دانیم.

بر خود فرض می‌دانیم که از مرزهای ایران اسلامی، از حرمت وطن، و از آرمان‌های امام و شهیدان پاسداری کنیم. هیچ توطئه‌ای، تهدیدی یا تطمیعی نخواهد توانست در اراده ما خلل ایجاد کند.

ما با ولایت، تا ظهور حق و برپایی جامعه جهانی عدل مهدوی، بیعتی آگاهانه و جاودانه بسته‌ایم.

به ندای ایمان و عزت فریاد می‌زنیم:

ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند

در پایان، ضمن تجدید عهد با خون شهیدان راه ولایت، دست بیعت و اطاعت خود را به سوی رهبر جدید امت مسلمان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی دراز می‌کنیم و بر پیمان خویش تا آخرین نفس پایدار و استوار خواهیم ماند.

والسلام علی من اتّبع الهدی

سادات امام زاده شاه غالب علیه السلام

اعلام بیعت ایل تامرادی

مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

هر (حکم و) آیه‌ای را نسخ کنیم ویا (نزول) آن را به تأخیر اندازیم، بهتر از آن، یا همانند آن را می‌آوریم، آیا نمی‌دانی که خدا بر هر چیزی قادر است؟((سوره بقره آیه ۱۰۶))

امروز که به برکت هدایت‌های حضرت بقیه الله الاعظم (عج) قلوب اعضای محترم مجلس خبرگان برای ادامه رهبری انقلاب اسلامی به سمت آیت الله سید مجتبی خامنه ای (مدظله العالی) هدایت شده، اعلام می‌داریم شخصیت فرزانه این عالم مجاهد علاوه بر شرایط مصرّحه ولایت فقیه در قانون اساسی، به مهمترین خصیصه رهبری امت یعنی «شجاعت» و «انقلابی بودن» مجهز است.ایشان شخصیت تربیت یافتۀ «الهی» و «انقلابی»، «مردمی و ساده زیست»، «فقیهی عادل و نواندیش»، «بصیری نافذ» و «مرتبط با شبکه نیروهای انقلابی و مقاومت»، «دارای شناخت عمیق از ساختار قدرت در نظام مردم سالاری دینی» و «تجربه ژرف در محیط‌های کلان تصمیم گیری» و «بهره مند ازمحبوبیت جامع بین نیروها و جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی کشور و جهان اسلام» است.امروز حرف ما به حضرت آیت الله مجتبی خامنه ای همان حرف مالک اشتر است به امیرالمومنین در هنگام بیعت:

اگر کوه‌ها را بخواهی تا همراهت به میدان نبرد روانه شوند، من آن‌ها را به حرکت درمی‌آورم. دستت را بگشا تا با تو بیعت کنم؛ بیعتی که تا آستانه شمشیر بر گردن نیز بر آن استوار بمانم.

و در آخر سلامتی و تعجیل در فرج منجی عالم بشریت امام زمان عج در رأس دعاها قرار بگیرد و مضطرانه از درگاه پرودگار خواستاریم ...

دعای سلامتی و پیروزی برای رزمندگان امت واحده از فلسطین تا لبنان و عراق و یمن و ایران عزیز تا هر جایی که از گلویی صدای هیهات من الذله بلند میشود نیز فراموش نشود...و به روح پر فتوح بنیانگذار کبیر انقلاب و امام شهید امت اسلام و شهدای اسلام از صدر اسلام تا جنگ رمضان سلام و صلوات میفرستیم..

بیعت ایل سترگ بهمیی با سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

خدا را شاکریم که بار دیگر عنایات حضرت ولیعصر (عج)، امام زمان(ارواحنا فداه) شامل حال مردم وفادار ایران شد.

داغ جانسوز شهادت امام المسلمین، التیام نایافتنی و ثلمه ای غیر قابل جبران برای امت اسلام است، اما عنایت مولایمان نسبت به متمایل کردن دلها به سمت حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه ای، تسلّای دل داغدار مومنین گردید.

ایل سترگ وتاریخ سازبهمیی ضمن تسلیت مجدد شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای (رضوان‌الله علیه) و ادای احترام به شهدای گلگون کفن ایران اسلامی به ویژه فرماندهان والامقام و جان برکف ،دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب ، دانشجویان ، اساتید و معلمان ، انتخاب رهبرمعظم انقلاب ولی امر مسلمین توسط مجلس خبرگان رهبری را تبریک گفته، این تصمیم را نقطه عطفی درتداوم راه و طریق امام راحل و رهبر شهید انقلاب اسلامی می داند.

ایل بهمیی با تقدیم بیش از ۷۰۰ شهید والامقام به همراه تمام ایلات وعشایر وملت بزرگ ایران اسلامی در سراسر کشور با رهبر عزیز دل ملت اسلامی حضرت امام سیدمجتبی خامنه ای اعلام بیعت کرده و عهد می بندیم برای تحقق اهداف عالیه انقلاب اسلامی ، لحظه ای از پا ننشینیم. و عهد می‌بندیم که چون شهیدانمان تا آخرین قطره خون خود مدافع حریم ولایت فقیه در این مرز گلگون باشیم.

ان‌شاءالله تعالی

اعلام بیعت طایفه اصیل و ولایتمدار کی مرادعلی از ایل بزرگ تامرادی با آیت الله سید مجتبی خامنه ای

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن قبولی طاعات و عبادات همه هم استانی های عزیز و عرض تسلیت شهادت قائد امت و تبریک انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی، طایفه اصیل و ولایتمدار کی مرادعلی از ایل بزرگ تامرادی بیعت خویش را با سومین رهبر جمهوری اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای اعلام داشته و پا در رکاب ایشان تا آخرین قطره خون از آرمان های امام خمینی(ره)، امام شهید تا ظهور منجی عالم بشریت دفاع خواهیم کرد

در حال به روز رسانی..........