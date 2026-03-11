تخریب ۲۵۰۰ واحد مسکونی و تجاری لرستان در حمله دشمن صهیونی- آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی در گفت‌وگو تلویزیونی با شبکه لرستان، اظهار داشت: دشمن آمریکایی - صهیونی ۷۱ بار به ۱۰ شهرستان لرستان در ۱۱۲ نقطه حمله کرده؛ ولی شرایط زندگی در استان کاملاً عادی است.

تخریب ۲۵۰۰ واحد مسکونی و تجاری در حمله دشمن

وی گفت: دشمن متجاوز در جنگ اخیر پنج مرکز درمانی استان را مورد هدف قرار داده و به دو پایگاه هلال‌احمر و امداد و نجات استان نیز حمله کرده است.

استاندار لرستان، ادامه داد: ۵۲ مدرسه استان نیز مورد حمله دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفته است.

شاهرخی، افزود: تاکنون ۱۳ مرکز ورزشی استان نیز مورد تهاجم دشمن واقع شده ولی خللی در اراده و انگیزه مردم در برابر دشمن ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی و تجاری و اموال عمومی مورد حمله و تخریب دشمن قرار گرفته است، اظهار کرد: هم اکنون در حال صورت‌برداری میزان خسارت وارده به این واحدها هستیم.

مردم ما باروحیه بالا در خیابان‌ها حضور دارند

استاندار لرستان، ادامه داد: در شهرستان کوهدشت نیز یک بمب حدود یک تنی توسط رزمندگان ما در یک منزل مسکونی خنثی و خارج شده که نشان می‌دهد دشمن آمریکایی صهیونی فرقی بین منازل مسکونی، نظامی و انتظامی قائل نیست.

شاهرخی با تأکید بر اینکه انسجام و آمادگی کامل بین مردم و ارکان نظام و دولت در استان لرستان برقرار است، گفت: مردم ما باروحیه بالا در خیابان‌ها حضور دارند و باتوجه‌به اقدامات ارزشمند دولت در سطح کشور و استان‌ها تا ماه‌ها هیچ‌گونه کمبود کالایی در استان نخواهیم داشت.

وی افزود: خوشبختانه روند برخی قیمت‌ها در سطح استان کاهشی است و بازار در حالت کاملاً عادی قرار دارد.

ملت ایران درس عبرتی به متجاوزین خواهد داد

استاندار لرستان، تصریح کرد: ملت ما چون همیشه این بحران را نیز با پیروزی طی خواهند کرد و درس عبرتی به متجاوزین خواهیم داد؛ اما این بار مانند دفعه قبل که درخواست آتش‌بس داد، نیست، زیرا ما به تعقیب آنها خواهیم پرداخت.

شاهرخی گفت: به همت رزمندگان و نیروهای مسلح روزانه شاهد سقوط پهپادهای دشمن در آسمان کشور و لرستان هستیم که بخشی از اقتدار ما را به نمایش می‌گذارد.

وی با بیان اینکه مردم ما خشم عظیمی از شهادت رهبر انقلاب در دل دارند، افزود: این خشم را بر سر دشمن فرومی‌ریزیم و زمانی که شرایط فراهم شود به عزاداری برای رهبر شهیدمان می‌پردازیم.

استاندار لرستان، ادامه داد: حضور مردم در خیابان‌ها ستودنی است، مردم ما از اولین ساعات این تهاجم به‌صورت خودجوش در خیابان‌ها حضور دارند و همچنان از مردم می‌خواهیم که اخبار را از صداوسیما و رسانه‌های رسمی پیگیری کنند.