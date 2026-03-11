هشدار موسسه اعتبارسنجی فیتچ نسبت به بسته ماندن تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، آژانس رتبه‌بندی اعتباری فیتچ اعلام کرد که اپراتورهای بنادر و فرودگاه‌ها در آسیا و اقیانوسیه در صورت ادامه اختلالات در ناوبری و حمل و نقل هوایی، با تأثیرات اعتباری منفی مواجه خواهند شد.

این آژانس گفت که بنادر در منطقه آسیا و اقیانوسیه ممکن است با اختلالاتی مانند تغییر مسیر کشتی‌ها مواجه شوند که می‌تواند باعث ازدحام موقت و زمان انتظار طولانی‌تر شود و در نتیجه هزینه خدمات لجستیکی، تجهیزات و نیروی کار را افزایش دهد.

این آژانس افزود که خطر اصلی، بسته شدن طولانی‌مدت تنگه هرمز است که منجر به تشدید شوک‌ها در زنجیره‌های تأمین انرژی، کالا و کانتینر خواهد شد.

این آژانس پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه جنگ، فشار زیادی به بنادر هند به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل، کندی اقتصادی و ازدحام بنادر ناشی از اختلالات در برنامه‌ها وارد خواهد شد.

بر اساس گزارش این آژانس، چین که تا حدی به نفت خام و فرآورده‌های نفتی مرتبط با خلیج فارس وابسته است، برای مقابله با ادامه اختلالات به منابع جایگزین از مناطق دورتر نیاز خواهد داشت.

فیتچ همچنین پیش‌بینی می‌کند که فرودگاه‌های منطقه، به ویژه فرودگاه‌های هند، در صورت ادامه اختلالات در فضای هوایی غرب آسیا، در کوتاه‌مدت شاهد بی‌ثباتی در ترافیک هوایی خواهند بود.

تنگه هرمز مهمترین مسیر صادرات نفت در جهان است که یک پنجم کل مصرف نفت جهانی از آن عبور می‌کند. تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و حملات تهران به سرزمین های اشغالی و منافع آمریکا در کشورهای خلیج فارس، اقتصادهای آسیایی وابسته به واردات را به ویژه در برابر پیامدهای اختلال طولانی‌مدت در عرضه آسیب‌پذیر کرده است.