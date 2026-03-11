سپاه: متجاوزان آمریکایی و شرکایش حق عبور از تنگه هرمز را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد که یک کشتی با نام «Express Room» با مالکیت رژیم صهیونیستی و با پرچم لیبریا صبح امروز پس از بیتوجهی به اخطارهای نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز، هدف پرتابههای ایرانی قرار گرفته و در موقعیت خود متوقف شده است.
بر اساس این اطلاعیه، کشتی کانتینربر «Mayuree Naree» نیز ساعاتی پیش پس از بیتوجهی به هشدارباشها و اخطارهای صادر شده از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران و اصرار غیرقانونی برای عبور از تنگه هرمز، مورد اصابت آتش رزمندگان ایرانی قرار گرفت.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه تأکید کرد: تنگه هرمز بدون تردید و حتی لحظهای غفلت، تحت مدیریت هوشمند نیروهای شجاع دریایی سپاه پاسداران قرار دارد و متجاوزان آمریکایی و شرکای آنها حق عبور از این آبراه راهبردی را نخواهند داشت.
