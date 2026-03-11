  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

سپاه: متجاوزان آمریکایی و شرکایش حق عبور از تنگه هرمز را ندارند

روابط عمومی سپاه با اعلام توقف دو کشتی در تنگه هرمز پس از بی‌توجهی به اخطارهای نیروی دریایی سپاه تأکید کرد که متجاوزان آمریکایی و شرکای آن‌ها اجازه عبور از این آبراه راهبردی را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک کشتی با نام «Express Room» با مالکیت رژیم صهیونیستی و با پرچم لیبریا صبح امروز پس از بی‌توجهی به اخطارهای نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز، هدف پرتابه‌های ایرانی قرار گرفته و در موقعیت خود متوقف شده است.

بر اساس این اطلاعیه، کشتی کانتینربر «Mayuree Naree» نیز ساعاتی پیش پس از بی‌توجهی به هشدارباش‌ها و اخطارهای صادر شده از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران و اصرار غیرقانونی برای عبور از تنگه هرمز، مورد اصابت آتش رزمندگان ایرانی قرار گرفت.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه تأکید کرد: تنگه هرمز بدون تردید و حتی لحظه‌ای غفلت، تحت مدیریت هوشمند نیروهای شجاع دریایی سپاه پاسداران قرار دارد و متجاوزان آمریکایی و شرکای آن‌ها حق عبور از این آبراه راهبردی را نخواهند داشت.

هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سعید IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کی خبر مرگ ترامپ رو بشنویم؟
    • IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      درود بر رزمندگان اسلام سلام بر شهیدان خدایا مراقب حافظان امنیت ما باش دست خدا بر سر ما خامنه ای رهبر ما

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها