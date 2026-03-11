خون شهدایمان مانند خون شهدای کربلا برای همیشه تاریخ در جوشش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اجرایی فرمان امام، سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام همراه با مردم روزه‌دار تهران در مراسم تشییع پیکر فرماندهان شهید جنگ رمضان شرکت کرد.

فتاح در این مراسم گفت: این پیکرهایی که امروز روی دست مردم است، در زمان حیاتشان شهیدِ زنده بودند و شهید زندگی کردند تا جایی که خدا شهادتشان را در کنار امام و فرمانده‌شان مقرر کرد. اینها در خیمه امام و ولی زمان بودند و در همانجا به دست کثیف‌ترین انسان‌ها شهید شدند.

رییس ستاد اجرایی فرمان امام در پیامی به متجاوزان خاک ایران تصریح کرد: خون این شهدا مانند خون مولای شهیدمان حضرت حسین ابن علی(ع) و خون شهدای کربلا برای همیشه‌ی تاریخ در جوشش است. مردم را امروز در خیابان‌ها می‌بینید که روز و شب با روحیه شهادت‌طلبی به میدان می‌آیند و اجازه تحقق نقشه‌های دشمن را نمی‌دهند.

فتاح با تقدیر از میدان‌داری مردم در جنگ گفت: مردم حقیقتا پای خون امام شهیدشان، فرماندهان شهیدشان و هموطنان شهیدشان ایستاده‌اند. حماسه ساز اصلی این میدان مردمند و باید بابت نعمت چنین ملت متحدی، شکرگزار خداوند باشیم.

وی افزود: اگر امروز موشک شلیک می‌کنیم و دشمن را در میدان مستاصل و سردرگم و بیچاره کرده‌ایم بواسطه پشتیبانی این مردم است. شهدای موشکی‌مان پیش از این گفته بودند که سوخت موشک‌هایمان در کف خیابان تزریق می‌شود.

فتاح تاکید کرد: دشمن هنوز به آشوب و فتنه‌انگیزی داخلی امیدوار است اما مردم هوشیارند و تا امروز نقشه‌های دشمن را خنثی کرده‌اند و باز هم به لطف خدا، ایران را حفظ می‌کنند. حضور میدانی مردم تا لحظه آخر برای کسب پیروزی کامل لازم است.