به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) اعلام کرد: دشمنان آمریکایی-صهیونیستی، به دلیل شکستهای پی در پی در تجاوز وحشیانه و مغرورانه به ایران اسلامی و فروپاشی روحی و روانی ارتش و سیاستمداران احمق خود، به گفتار درمانی و هذیانگویی روی آوردهاند. به ترامپ، ارباب کودکآزار صهیونیستها و سازمان موساد، مکرراً هشدار دادهایم که جنگ را شما آغاز میکنید، ولی پایان آن را ما تعیین خواهیم کرد.
وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به دلیل در دست داشتن ابتکار عمل در تنگه هرمز، نیازی به بستن آن تنگه ندارند و بسته شدن تنگه هرمز به دلیل شرایطی است که آمریکا و صهیونیستها به کشورهای جهان تحمیل کردهاند. البته، پرقدرت تکرار میکنیم که هرگز اجازه نخواهیم داد حتی یک لیتر نفت به نفع آمریکا، صهیونیستها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء خاطرنشان کرد: هر شناوری که شناور یا محموله نفتی آن برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و شرکای متخاصم آنها باشد، هدف مشروع ما خواهد بود.
وی تصریح کرد: راهبرد پنهان شدن شما پشت کشورهای همسایه ایران اسلامی و مسلمان منطقه غرب آسیا و بلکه جهان، منقضی شده است. ترفند پنهان شدن ارتش بزدل شما در اماکن عمومی و زیرساختهای کشورهای منطقه، نمیتواند ارتش شما را از باتلاقی که در آن گرفتار شدهاید، نجات دهد و مراکز حیاتی و پایگاههایتان یکی پس از دیگری در آتشی که شعلهور کردید، میسوزد و دوباره و دوباره خواهد سوخت.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء با طرح این مهم که خون رهبر شهید ما و قاعده عظیمالشأن امت اسلامی را خط بطلانی بر هرگونه انفعال میدانیم گفت: سیاست ضربه متقابل از سوی ما پایان یافته و سیاست ضربه پشت ضربه را تا تنبیه و پشیمانی کامل شما پیش خواهیم برد.
وی خطاب به دشمنان ایران تأکید کرد: یک بار هم که شده صادق باشید، قهرماننمایی نکنید و به شکست خود در طول تاریخ آمریکا و از زمان بسته شدن نطفه نحس رژیم صهیونیستی اعتراف کنید و به زبان «غلط کردم» خود را تلفظ کنید.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء در رابطه با گرافهای دشمن ادامه داد: بارها به حضور ناوهایتان در آبهای منطقه اشاره کردید؛ یک بار هم که کمی جلو آمدید، با قدرت موشکی ایران عقبنشینی کردید. از روز اول تجاوز شما، انتظار آنها را میکشیم تا به شما ثابت کنیم که ارتش بزدل شما کوچکتر از آن است که روی آن حساب کنید.
وی در همین رابطه بیان کرد: شما باید بدانید که نخواهید توانست قیمت نفت و انرژی را با تنفس مصنوعی پایین بیاورید؛ چرا که با گسترش جنگ در منطقه، اعلام کردیم منتظر بشکهای ۲۰۰ دلار باشید، چون قیمت نفت تابع امنیت در منطقه است که منشأ ناامنی شما هستید. نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی اجازه ترمیم و بازسازی ارتش شکست خورده شما را نخواهند داد.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء اظهار کرد: دست ما برای ضربات کوبندهتر و پرقدرتتر پر است و در تداوم عملیاتهای دشمنشکن قبلی، انتقام خون پاک رهبر شهیدمان، ملت عزیزمان و زنان و کودکان بیگناه و فرشتههای معصومه شهیدمان را از شما خواهیم گرفت. و من ینتصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
