به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پس از حمله آمریکایی -صهیونیستی به یکی از شعب کشیک بانکهای داخلی کشورمان و شهادت تعدادی از کارکنان این بانک، و در پی هشدار ایران به بانکهای حافظ منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی در کشورهای منطقه، تعدادی از این بانکها، شعبههای خود را در منطقه تعطیل کردهاند.
در همین رابطه خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود اعلام کرد که بانک «استاندارد چارترد» کارکنان خود را از دفاترش در شهر دبی واقع در امارات متحده عربی خارج کرده است.
منابع خبری رویترز همچنین اعلام کردند که دیگر بانکهای بینالمللی نیز اقدامات امنیتی خود را در پی تهدیدات صورت گرفته از سوی ایران مبنی بر حمله به بانکهای آمریکایی و صهیونیستی افزایش دادهاند.
در همین رابطه بانک «hsbc» در قطر تمامی شعب خود را بعد از هشدار ایران تعطیل کرد.
رویترز با اعلام این خبر تاکید کرد که در متن پیامی که برای مشتریان این بانک ارسال شده، آمده است که تمامی شعب بانک مذکور در قطر تا اطلاع ثانوی برای حفظ سلامت مشتریان و کارمندان بانک تعطیل خواهد بود.
در همین رابطه روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد که « سیتی بانک» نیز دفاتر خود را در شهر دبی تعطیل کرده است. دفاتر این بانک بزرگ آمریکایی در دبی، به عنوان مقر اصلی این بانک در خاورمیانه به شمار میرفت.
جنگنده های متجاوز آمریکایی صهیونیستی دیشب به یکی از شعب بانکهای کشور که در حال رسیدگی به روند پرداخت حقوق پایان سال کارمندان بود، حمله کرده و تعدادی از کارکنان این شعبه که به صورت شیفت مشغول به کار بودند، به شهادت رسیدند.
