نیویورک تایمز: چشم آمریکا در منطقه کور شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که حداقل ۱۷ پایگاه نظامی آمریکا در منطقه در نتیجه حملات موشکی ایران متحمل خسارات جدی شده اند.

روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی میدانی که روز چهارشنبه منتشر کرد، ابعادی از میزان تخریب گسترده‌ای که به تأسیسات نظامی و دیپلماتیک آمریکا در منطقه خاورمیانه وارد شده است را فاش کرد.

این تحلیل که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا و ویدئوهای تأیید شده انجام شده است، نشان داد که حداقل ۱۷ موقعیت آمریکایی متحمل خسارات جدی شده‌اند که شامل سفارتخانه‌ها، پایگاه‌های نظامی و سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته هستند.

این روزنامه تصریح کرد که اعتراف مقامات نظامی آمریکایی حاکی از آن است که تهران برای جنگ آماده‌تر از حد تصور دولت دونالد ترامپ بود.

با وجود اینکه برخی منابع غیر رسمی از کشته شدن دست کم هزار آمریکایی در جریان حملات موشکی ایران به پایگاه های آمریکا حکایت دارد، منابع رسمی و ارتش آمریکا تنها به کشته شدن حداقل ۷ سرباز آمریکایی در این حملات اذعان کرده است. منابع رسمی ارتش آمریکا اعلام کرده اند که ۶ نفر از این نظامیان در بندر الشعیبه کویت و یک نفر در عربستان سعودی کشته شده اند و تخریب گسترده‌ای در ساختمان‌های مسکونی نظامیان و زیرساخت‌های ارتباطی آمریکا وارد شده است.

بر اساس داده‌های این روزنامه، حملات موشکی و پهپادی ایران ۱۱ پایگاه نظامی آمریکا را هدف قرار داده که مهم ترین و راهبردی ترین آنها عبارتند از:

پایگاه العدید در قطر به عنوان بزرگترین پایگاه آمریکایی در منطقه.

پایگاه علی السالم و کمپ بوارینگ در کویت.

پایگاه شاهزاده سلطان در عربستان سعودی.

مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین.

پایگاه الظفره در امارات.

پایگاه موفق السلطی در اردن.

ضربه مهلک به رادارهای میلیاردی آمریکا

به نوشته نیویورک تایمز خسارات آمریکایی ها تنها به تلفات انسانی و ساختمان‌ها محدود نمی شود، بلکه تجهیزات فنی و راداری ارتش را نیز هدف قرار داده و تهران به طور سیستماتیک سامانه‌های دفاع هوایی از نوع «تاد» و رادارهای هشدار اولیه آمریکا را هدف قرار داده است.

تصاویر ماهواره‌ای نشان داد که رادار AN/FPS-۱۳۲ در قطر که حدود ۱.۱ میلیارد دلار هزینه دارد، در حملات ایران آسیب دیده است. تخریب حسگرها و رادارها در پایگاه موفق السلطی در اردن که ارزش هر واحد آن حدود نیم میلیارد دلار است، از دیگر خسارات ارتش آمریکا در این جنگ است.

بر اساس این گزارش، حملات ایران به اهداف نظامی محدود نمی شود، بلکه اطراف کنسولگری آمریکا در دبی و اربیل، و سفارتخانه‌های آمریکا در ریاض، کویت و بغداد را نیز هدف قرار داده و آنها را مجبور به تعطیلی کرده است.

نیویورک تایمز اذعان کرد که این حملات «پیامی روشن از سوی ایران در مورد توانایی آن برای رسیدن به هر نقطه جغرافیایی در منطقه» است.

نیویورک تایمز به نقل از کارشناسان نظامی گزارش داد که «دقت حملات» ایران نشان ‌دهنده پیشرفت عظیمی در سیستم هدایت این کشور است و پهپادهای ایرانی به لایه‌های دفاع هوایی آمریکا نفوذ کرده و به اهداف حساس در عمق پایگاه‌های آنها رسیده اند.

تحلیلگران معتقدند که خطر واقعی حملات ایران تنها در مورد خسارات مالی نیست، بلکه در توانایی تهران در از بین بردن رادارهایی است که «چشم واشنگتن در منطقه» محسوب می‌شوند که نیروهای آمریکایی را در برابر حملات آینده آسیب ‌پذیر تر می‌کند.