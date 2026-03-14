راز بازداشت گردشگر ۶۰ ساله انگلیسی در دبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آی، یک گردشگر انگلیسی به اتهام فیلمبرداری از اصابت موشک‌ها به شهر دبی با خطر محکومیت تا ۲ سال زندان روبرو شده است.

این مرد ۶۰ ساله اهل لندن دوشنبه هفته گذشته بازداشت شده و همراه با ۲۰ نفر دیگر به دلیل انتشار ویدئوها و پست‌های اینترنتی مرتبط با حملات موشکی ایران به دبی متهم شده است.

گزارش‌ها حاکی است که این مرد انگلیسی بلافاصله پس از آنکه از وی خواسته شد، ویدئو را حذف و تأکید کرده که قصدی برای نقض قانون نداشته است.

این مرد که نامش منتشر نشده، متهم به «پخش، انتشار، بازنشر یا گردش شایعات یا تبلیغات تحریک‌آمیز که می‌تواند امنیت عمومی را مختل کند»، است‌؛ جرمی که حداکثر مجازات آن ۲ سال زندان است.

امارات متحده عربی اعلام کرده هر فردی که اطلاعاتی منتشر کند که «موجب ایجاد وحشت در میان مردم شود»، زندانی خواهد شد.